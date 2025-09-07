HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto de mira

Una OTAN contra los incendios

AGAPITO GÓMEZ VILLA

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Quién se acuerda ya de los recientes y devastadores incendios de julio y agosto? Los damnificados solamente. Y yo. ¿Qué medio de comunicación habla ya ... de ellos? Ninguno. Sin embargo, las graves consecuencias están ahí y perdurarán durante años. De aquí estas reflexiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  4. 4

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  5. 5 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  8. 8 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  9. 9 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
  10. 10 El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una OTAN contra los incendios

Una OTAN contra los incendios