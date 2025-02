Comenta Compartir

No sale uno indemne tras ver '20 días en Mariúpol', documental del periodista Mstyslav Chernov disponible en Filmin. El fotógrafo ucraniano ganador del Pulitzer vivió ... el asedio de la ciudad portuaria y fue el último reportero en abandonarla gracias a un convoy humanitario de la Cruz Roja. Sus imágenes de civiles heridos en hospitales y de edificios bombardeados aparecieron en los noticiarios de todo el mundo. Tenía tanto metraje grabado tras tres semanas que ha firmado una película que arranca con una frase estremecedora: «Alguien me dijo que las guerras no empiezan con las explosiones, empiezan con el silencio».

'20 días en Mariúpol' contiene imágenes insoportables. Una mujer embarazada con la pelvis destrozada, unos padres que traen un recién nacido moribundo al que los médicos intentan reanimar en vano, un bebé agonizante en una camilla que chorrea sangre, fosas comunes repletas de algunas de las 20.000 personas masacradas por el Ejército ruso en la ciudad... Chernov narra el infierno al que asiste en primera persona, con una cámara temblorosa cuando corre para salvar la vida. Graba a un padre que se abraza a su hijo, al que una bomba ha destrozado mientras jugaba al fútbol. El periodista no puede evitar conmoverse. Regresa una y otra vez a los hospitales de Mariúpol para interesarse por el destino de las víctimas. Casi todas las veces han muerto. El filme nominado al Oscar muestra cómo la vida se detiene cuando empieza la guerra. Captura el pánico y la impotencia que se siente en un refugio antiéreo que se queda a oscuras. Nuestra esperanza son esos médicos sin medios que lloran cuando pierden a un paciente y periodistas que cuentan la verdad sin filtros.

