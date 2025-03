Comenta Compartir

Es urgente que los ciudadanos nos pongamos las pilas para reivindicar lo que es justo y de absoluta necesidad, como es un sistema de salud ... pública universal que mantenga el nivel de calidad que ha caracterizado a nuestro país; otro sistema de Administración de Justicia y no el que tenemos, obsoleto, decimonónico, trasnochado, tridentino, mal vertebrado, lento y mal dotado de recursos. Un sector agrícola sostenible que produzca alimentos sanos para todos los ciudadanos. Para ello no basta con votar, deberemos focalizar lo mas importante que es la emergencia climática, que afecta a todas las formas de vida a la humana y a las demás que nos sirven de alimento y mantienen la vida en la tierra. Las administraciones nacional, autonómica y local deberán establecer un plan de acción frente a las graves amenazas que se ciernen sobre nuestra civilización, de acuerdo al consenso científico y la voluntad de la mayoría de ciudadanos. La información que recibimos gracias a los medios de comunicación y la pandemia que hemos sufrido nos han hecho tomar conciencia que el cambio climático es una realidad y no perogrulladas de cuatro ecologistas radicales. Todas nuestras políticas, sean del signo que sean, tendrán que ir encaminadas a un decrecimiento en el consumo desmesurado y la producción sin límites. Que no nos confundan con programas electorales que pocos leemos y nadie cumple. Si hay que votar se vota, con conciencia, sin estar cautivos de los partidos, pero siendo conscientes de que con el voto lo que nos jugamos es la vida, el agua el aire, el suelo, la energía y que cada día que dejemos pasar será peor. Votar por votar es tontería y una minucia que no resolverá la que se avecina.

Cartas a la directora