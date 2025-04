¿Industrialización a costa de qué?

Comenta Compartir

Vertederos para depositar residuos industriales, minas a cielo abierto, fabricas de diamantes artificiales, y macroplantas fotovoltaicas son, entre otras, las industrias que los partidos nos ... venden como consignas electorales para conseguir la deseada industrialización que aportará mayor prosperidad a Extremadura. ¿Qué será de la agricultura y ganadería sostenible, sana y ecológica, del ecoturismo de interior? ¿Cómo se combatirá el cambio climático, la sequía, el despilfarro de agua? ¿Cómo se frenará la contaminación del suelo y de los ríos? Desarrollo, riqueza y bienestar queremos todos, independientemente de a qué partido se vote; ahora bien, que todos digan lo mismo y basen sus políticas en la industrialización resulta oportunista y da poca credibilidad a los partidos, que tratan a los ciudadanos como consumidores a los que hay que vender una golosina. La implantación masiva de energías renovables en aras a industrializar y convertir nuestra región en la primera productora del país de energía solar fotovoltaica sería encomiable si no fuera porque estas macroinstalaciones gigantescas, en terrenos expropiados a sus propietarios o a un forzado precio irrisorio, bajo el paraguas de engañosas promesas de las eléctricas, con la falacia de que se aumentará el trabajo y se repoblaran los pueblos de la España vaciada, cuando en verdad ocurre lo contrario: está bajando el turismo rural por el destrozo del paisaje, y una vez hecha la instalación no se necesita apenas personal de mantenimiento. No podemos permitirnos perder suelo agrícola en base a un estractivismo salvaje en busca de materiales minerales (no renovables), necesarios para la fabricación de módulos solares; ni la creación de carreteras forestales inmensas para acceder a los lugares de instalación (hechas con maquinaria pesada movida por combustibles fósiles), para lo que se arrancan miles de árboles.

No se puede generalizar y es de rigor analizar proyecto a proyecto. Tan malo es abrir la veda a la implantación de las renovables a gran escala sin tener en cuenta nada más, que es lo que se está haciendo en Extremadura, como oponerse a cualquier proyecto. Las energías «renovables» no lo son tanto, pues se usan materiales finitos del planeta que no se pueden renovar, y para más disgusto, están ya escaseando casi todos. Además, para estabilizarlas en conjunto, tal y como esta el modelo energético, se necesita el gas siempre, lo que perpetúa el uso de este combustible fósil, que también está llegando a ser escaso, y nos supedita a un futuro enganchado a un fósil, queramos o no. Es comprensible, por tanto, exigir a los gobiernos un cambio de modelo energético para que la energía no esté en manos de multinacionales eléctricas que manejan los precios de la energía y estrujan con sus artimañas financieras al ciudadano. Deberemos votar a aquellos que estén dispuestos a establecer un postindustrialismo que propicie la autonomía y la democratización energética, en base al ahorro, la disponibilidad, la producción próxima, y el respeto a la naturaleza y no a costa de su degradación y colapso.

Cartas a la directora