A Óscar Cano

Aunque Óscar Cano lleva pocos meses como entrenador del CD Badajoz y ha tenido que lidiar con muchos problemas, económicos fundamentalmente y de lesiones otras, no imputables a él en cierta medida, creo que ya tiene que cambiar de discurso porque si no lo hace ... está engañando a los socios pacenses y a los 7.000 aficionados. Y digo que cambie de discurso porque él sabe que los problemas que tiene el Badajoz no se deben solamente a la plaga de lesiones que día tras día se encarga de transmitir al aficionado. Desde que se marchó Ángel Aceña, anterior preparador físico, Cano sabe que no tienen sus jugadores una preparación física adecuada para aguantar 90 minutos, 75 a lo sumo, y me remito a ejemplos muy recientes: Racing, UD Logroñés, SD Logroñés, San Sebastián de los Reyes, Zamora, Unionistas... Me parece bien que saque la cara por sus jugadores pero ya está bien, lo del martes ante el Alcoyano ha colmado el vaso de la paciencia y no tiene nombre ni calificativo para una afición que hace solo dos años colgó el cartel de no hay billetes en un estadio que nunca había vívido algo así y no se merece lo que vio el martes. Diga la verdad de una vez y admita que no tiene un preparador físico adecuado, los jugadores no pueden en los minutos finales, están perdiendo muchos puntos por esa falta de condición física. Si sigue así Granada estará muy cerca de Badajoz y Cano de su familia y buscando equipo.

