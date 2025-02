Comenta Compartir

Ni de niña me ha gustado jugar al parchís. No disfrutaba matando y me jodía que me mataran. La tenista Osaka ha sufrido una de ... sus crisis en Indian Wells (que sí, que la salud mental). Se vino abajo después de un insulto de la grada («Apestas»). Lloró en los descansos y dejó ir el partido de segunda ronda. «Siento que cuando gano, no soy feliz, es más un alivio. Y cuando pierdo, estoy muy triste», dijo hace tiempo. Con toda la simpatía que siento por la japonesa (no voy a decir esa basura de empatía), sigue demostrando no estar capacitada para la alta competición. El tenis es, sobre todo, cabeza. La vida también, pero se nota menos si lo que haces no sale en los periódicos. Imagina ser torero. El Gallo al ser preguntado cómo había estado una tarde. «Las opiniones estaban divididas». «¿Entre tú y el Bomba?». «No. Unos se metían con mi madre y otros con mi padre». Que no, que las chicas (o los chicos) no podemos hacer lo que queramos.

