Orson Welles era una ballena

Vaya título el de hoy. Pero saben qué. No es cosa mía. Lo dijo Cabrera Infante en una conferencia que dio en Londres hace ya ... pocotón de lustros. Y luego otro añadió: «Orson Welles era una mariposa». Y armaron la marimorena. Pero todo esto a qué viene. A lo de siempre. Deambulea uno por ese mundo de los libros y se encuentra con un título de Cabrera (uno de sus autores elegidos), 'Arcadia todas las noches'. Guillermo Cabrera Infante, cubano genial, fue crítico de cine en la Cuba post Batista, hasta que los barbudos, camino de la férrea dictadura, lo echaron de la isla, para no regresar jamás. ¿Dónde iba a ir con semejantes apellidos el bueno de don Guillermo? A España, no más, que es a donde tendrían que venir todos los españoles americanos víctimas de la bota marxista leninista. Pero ¡ah! Llegó cuando aquella otra dictadura de nuestra juventud y los brutos policiacos grises creyeron que Cabrera era un agente castrista y lo botaron de inmediato. ¡Qué desgracia! Cabrera se aposentó en Londres y allí escribió geniales obras maestras, que hemos disfrutado en su momento los amantes de la Literatura Hispanoamericana. Venía a España cuando le daba la gana y sin problemas. Lo vimos muchas veces en televisión largando de esto, aquello y de lo de más allá. Siempre con nostalgia de su Habana del alma. 'La Habana para un infante difunto', 'Mea Cuba' y otros títulos.

Ya me parece estar viendo la cara extrañada de algún lector cuando ha leído lo de españoles americanos. ¿Y si digo hispanos americanos, parece menos, no? Fíjense en que ni miento lo de latinoamericanos, porque es que vamos, que tengamos que tragarnos un galicismo semejante y nadie diga nada… Ha sido tan eficaz el invento para menoscabar la realidad de aquel pasado, que allá se impuso y ha acabado por imponerse aquí mismo. Tiene bemoles la cuestión. ¿Qué latinos ni qué vaina? ¿Qué italianos ni franceses ni rumanos dejaron huella desde Alaska hasta Tierra de Fuego? Españoles sí, y si en Brasil los portugueses, bueno pues Iberomaérica no está mal. Sin el gran Brasil, Hispanoamérica, de latino, nada.

En fin, rematemos la cuestión. Me voy a sentar en el Malecón a mirar las olas y luego tal vez me dé una vuelta por la calle Trocadero, a ver si se asoma al balcón don José Lezama y me explica el intríngulis de su admirado Góngora ('Sierpe de don Luis de Góngora'), porque es que me pongo a repasar la de Polifemo y Galatea y me quedo 'in albis'.

Acabemos. Hay por ahí un televisión con un programa llamado 'Más se perdió en Cuba'. Desde luego. No saben cuánto. Todo esto a estas generaciones del 'masterchef', una tal Chanel (¡cubana!), la Champions League y demás huevadas, se las trae al pairo. Nos puede Cuba del alma: Bustrofedon, José Cemí, Tres tristes tigres, Farraluque, Virgilio Piñera: «Por un plazo que no pude señalar / me llevas la ventaja de tu muerte / lo mismo que en la vida, fue tu suerte / llegar primero. Yo, en segundo lugar». Trío Matamoros: «¿De dónde son los cantantes?». ¿Sería don Orson una ballena, realmente?