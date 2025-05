La orquesta del PP

Comenta Compartir

El congreso de los populares andaluces, que ha reforzado todavía más el liderazgo de Juanma Moreno ante la posibilidad de un adelanto electoral, también ha ... servido para que los dirigentes del partido prosiguieran con el lanzamiento de dardos a sus rivales internos. Comenzó el viernes Isabel Díaz Ayuso recomendándole a su homólogo andaluz que «vuele libre» y no se convierta en «una marioneta» de nadie, como intenta hacer ella con la celebración del congreso regional del PP de Madrid para que la encumbre como presidenta de la formación y que le ha llevado a enfrentarse con Teodoro García Egea. El sábado, este último recalcó que Moreno siempre ha sido libre y, ayer, Pablo Casado dejó claro que el partido está por encima de cualquier aspiración individual y que la unidad del PP es fundamental. Sin mentar a Ayuso, aseveró que no caben en el partido los «solistas» porque los populares deben ser una «orquesta afinada». Un mensaje rotundo que pretende evitar distracciones. Todas las encuestas, salvo el CIS, ofrecen una victoria o la posibilidad de gobernar a los populares. Y Casado no quiere que cualquier roce enturbie sus opciones de llegar a la Moncloa.

