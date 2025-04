Orgullo de Cáceres

Comenta Compartir

Tenemos una provincia plena de comarcas naturales que son la envidia por sus productos, su clima, su historia y sus gentes. Brillan en el firmamento ... gastronómico el pimentón de la Vera, las cerezas del Jerte, los quesos de la Vera, Ibores, Acehuche y el Casar, la aceituna manzanilla cacereña y los aceites de Gata, los vinos de Trujillo y Cañamero, los jamones de Montánchez y Piornal y un largo etcétera. Pero además hay personas que trasladan estas emociones cacereñas al resto del mundo y al más alto nivel, como ya sabrán me refiero a los nuevos tres estrellas Michelin, y a Versátil y a todos los que, aunque no tengan todavía esos merecimientos, ponen a Cáceres en la élite. Pero además me refiero a otro orgullo que cada día escala más puestos en el mundo y es la extraordinaria realidad del Centro Helga de Alvear, a la que no podremos jamás agradecer todo lo que supone para nuestra ciudad contener su legado. Y todo ello en un entorno Patrimonio de la Humanidad, tercer Ciudad Europea mejor conservada, compartiendo con Venecia y Tallín y la guinda de una Semana Santa de Interés Turístico Internacional. Pero no son solamente estos orgullos, tenemos un Parque Nacional, dos Reservas de la Biosfera y un Geoparque a lo que hay que sumar la maravilla de Guadalupe, también Patrimonio Mundial o Yuste que supone el mayor reconocimiento en la historia de Europa. En estos días brilla Plasencia con la muestra de las Edades del Hombre y además podríamos hablar largamente de Alcántara, Coria y Sierra de Gata, Hurdes, Ambroz, Valles del Jerte y la Vera de Plasencia y el inmenso corazón provincial de los Llanos de Cáceres. Como verán no hay nada de chauvinismo en mis palabras, solamente orgullo. ¿Y si hubiera tren?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY