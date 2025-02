Más optimismo económico

Comenta Compartir

El aterrizaje de la economía española será menos brusco de lo esperado, según han coincidido en los últimos días la OCDE, BBVA Research y Funcas. A su moderado optimismo se ha sumado el Banco de España, que prevé para este año un crecimiento del 1, ... 6% –tres décimas más que en sus proyecciones anteriores– y una significativa rebaja de la inflación hasta el 3,7%. Una mejora de las expectativas que dibuja un horizonte más despejado, pero que no permite triunfalismo alguno. Esa expansión es todavía medio punto inferior a la anunciada por el Gobierno. Con ella y el sorprendente rebote del 5,5% en 2022, el PIB recuperará por fin el nivel previo a la pandemia en el único país de la UE donde aún no lo ha hecho. El contrapunto a ese alivio es que el precio de los alimentos seguirá disparado, lo que junto al persistente alza de los tipos de interés frenará el consumo, ya muy débil en los últimos meses, y elevará la presión sobre el Gobierno para aprobar medidas correctoras en un clima electoral. A expensas del fantasma de una crisis financiera y de la evolución de la guerra en Ucrania, el alejamiento de la amenaza de una recesión no disipa las incertidumbres que pesan sobre la economía.

Opinión HOY