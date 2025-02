Oposiciones de música sin música

Comenta Compartir

Es difícil que pueda enseñar el que no sabe, o el que no sabe lo suficiente, aunque eso parece que puede pasar en las próximas oposiciones a maestros de música, si nadie lo remedia: oposiciones de música, pero sin la música; es decir, sin la ... parte práctica de la materia, que es la que demuestra si una persona sabe y, además, si sabe interpretar musicalmente lo que sabe. ¿Quién quiere un maestro al que su alumnado le supere en conocimientos básicos? ¿Quién quiere un maestro que no tenga la formación y la información suficiente y adecuada a la materia que debe impartir? Pues bien, esto parece que es lo que va a pasar con las próximas oposiciones para maestros de música: van a suprimir la parte práctica de la oposición, que es donde se demuestra el conocimiento y el dominio sobre la música; es decir, que si el modelo de oposición sigue adelante, habría personas que podrían presentarse a ella, aprobar y dar clases sin tener ni idea de formación musical, sin tener la cualificación musical que se necesita para formar adecuadamente al alumnado, simplemente estudiando de memoria todos los temas y la unidad didáctica que presente.

Sin embargo, los que defendemos la inclusión de la parte práctica en las oposiciones al magisterio musical, lo hacemos porque queremos que nuestros hijos, sus hijos, las generaciones futuras, tengan una educación y una formación musical de calidad. De otro modo, cuando vale cualquiera y con cualquier formación para dar cualquier cosa, estamos creando una 'maría' más, una materia a la que se ningunea, a la que se va a pasar el rato, y a la que se desprestigia si no se le da la importancia que debe tener en la formación de las personas. No todo vale en educación. Para ser maestro de música se necesita estudiar, entender, conocer y practicar, y son muchos años de dedicación los que se necesitan para conocer y entender los entresijos (armonía, rítmica, melodía, interpretación musical...) que contiene la música, y saberlos transmitir correctamente, y para ello la práctica es imprescindible. Porque la música sin parte práctica en una oposición es como examinar de inglés en español o como eliminar los laboratorios de las diferentes materias, que los necesitan para comprobar o entender la teoría.

Temas

Cartas a la directora