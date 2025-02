Oposiciones al SES

Comenta Compartir

Continuo con la resaca de la maquiavélica prueba de la OPE de los padecidos bedeles del SES. Hace unos días se les realizó un examen a los que, por fuerza mayor, no pudieron asistir el 12 de noviembre y, al parecer, el test ha sido ... mucho más asequible que el que nos hicieron a nosotros. Esta última prueba no hace más que agrandar el desánimo y la indignación de los padecidos opositores. No es justo que a unos se les haga una prueba tortuosa y a otros un examen asequible. O solucionan sus ilustres señorías el entuerto disminuyendo la nota de corte o se repite un examen acorde al último realizado o los sindicatos o plataformas de opositores deberían denunciar esta desigualdad. Qué lástima que ese infame día no me hubiese dado un cólico nefrítico.

Cartas a la directora