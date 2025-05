Una oposición débil favorece al Gobierno

Comenta Compartir

El actual gobierno llegó al poder utilizando la moción de censura. ¿Cuál es la razón por la que Alberto Núñez Feijóo no es partidario de ... plantearla ahora? No todas las mociones en España han prosperado, pero sí han sido una forma de expresar el malestar de los ciudadanos ante la labor de un gobierno. Feijóo afirma que «me importa España» ¿por qué no la presenta o apoya?, aunque solo sea para ganar tiempo y el actual gobierno no pueda cumplir en tiempo sus pactos con sus socios. Si el candidato de la moción fuera Santiago Abascal, declara Feijóo que se opone rotundamente, pero si es otro se lo pensaría. Si le importa España y ha venido «a desalojar al peor gobierno de la historia», ¿cuál es el motivo de tal negativa? El PP fue expulsado del gobierno con el apoyo que obtuvo Sánchez de Podemos, ERC y Bildu. Al PSOE no les importó asociarse con quien fuera, porque el objetivo lo tenía claro. ¿Qué miedo tiene el PP a pactar con Vox, que es constitucionalista, cuando el PSOE pacta con ultraizquierdas, separatistas y hasta con el diablo si hace falta? Las encuestas para el PP están a la baja e irán a más. Habiendo desencanto con el gobierno, incluidos votantes del PSOE, decepciona la poca valentía o indecisión de Feijóo para dar un golpe en la mesa. Pensar en réditos electorales, en las elecciones autónomicas no es pensar en lo que Feijóo dice que le importa: España. Pedir responsabilidades al actual gobierno es lo sensato. Las últimas encuestas muestran el desacuerdo de los españoles con la deriva de este gobierno. Los sorpassos quedan solo en quimera o disgustos. Como ejemplo Ciudadanos, al borde de la desaparición por intentar desbancar al PP, por marear la perdiz y no definirse claramente. Las indecisiones traen esas consecuencias. Si se revalida el gobierno, que califican de «frankenstein», será consecuencia de la fragilidad e indecisión de la oposición. Una moción de censura no fortalece al gobierno, es la forma que tiene un pueblo de expulsar a unos representantes que le engañaron.

Temas

Cartas al director