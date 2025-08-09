HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?

La oportunidad china

El consumidor se abre a los coches eléctricos del gigante asiático, que aportan inversión y empleo al trasladar factorías a España

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:08

En esta época de matonismo arancelario se siguen abriendo camino las relaciones comerciales de mutuo beneficio entre países o zonas de influencia, en el marco ... del respeto a las reglas de libre comercio de las que se ha dotado la comunidad internacional. La conversión de España en puerta de entrada del vehículo eléctrico chino en Europa representa una vía para transformar en oportunidad la inevitable llegada a nuestro mercado de los cada vez más competitivos coches del gigante asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

