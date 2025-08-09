La oportunidad china

En esta época de matonismo arancelario se siguen abriendo camino las relaciones comerciales de mutuo beneficio entre países o zonas de influencia, en el marco ... del respeto a las reglas de libre comercio de las que se ha dotado la comunidad internacional. La conversión de España en puerta de entrada del vehículo eléctrico chino en Europa representa una vía para transformar en oportunidad la inevitable llegada a nuestro mercado de los cada vez más competitivos coches del gigante asiático.

Los tarifas del 15% al 35% con las que Bruselas decidió proteger a la industria comunitaria de una competencia agresiva provocan una consecuencia indeseable. Las resistencias a apostar decididamente por la sostenibilidad en la movilidad privada actúan como un freno a la transición hacia energías limpias, para perjuicio de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Y, por otra parte, las barreras se pueden aliviar si la fabricación se traslada a un país de la UE como España. La cuarta economía del euro avanza como territorio de acogida por su situación geográfica, su capacidad industrial, la potencia de sus empresas auxiliares y la preparación de la mano de obra, además de su red de distribución. Factores todos ellos que recomiendan a nuestro país como destino de inversión inversión extranjera. La llegada de Chery a la antigua factoría de Nissan en Barcelona ofrece una buena prueba.

Después de décadas de impulsar la electrificación de la movilidad contra sus graves problemas de contaminación, China juega con la ventaja añadida de las generosas subvenciones estatales que ayudan a los fabricantes nacionales a inundar el planeta con sus vehículos –el 70% de los turismos que circulan ya por el mundo–. Y aún cuenta con otra carta ganadora: el liderazgo en la producción de baterías de litio, el componente fundamental y más costoso de este producto sostenible, que también se transforma en oportunidad de creación de riqueza y empleo con proyectos como la gigafactoría prevista en Cáceres.

El consumidor, que ya se había ido sacudiendo los prejuicios con la llegada de modelos japoneses o surcoreanos, se abre cada vez más a las marcas chinas. La elección del coche eléctrico sigue lastrada por la escasez de puntos de recarga o la autonomía limitada. Pero la progresiva reducción del precio, un 12% en el último año, y el acceso a las ayudas oficiales de renovación contribuyen a popularizar la opción 'verde'.