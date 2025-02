Nos oponemos y exigimos

En estos días los medios de comunicación han dado cuenta de la posible instalación de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata para producir baterías ... de litio. Raudo ha salido el grupo Ecologistas en Acción oponiéndose a su instalación y exigiendo que los posibles fondos públicos que se pudieran destinar a esa fábrica se asignen al transporte público o al ferrocarril. Es de suponer que dada la premura con la que se han manifestado ni siquiera les haya dado tiempo a estudiar en profundidad el proyecto de la fábrica, con sus beneficios o la problemática que pudiera acarrear su implantación. De entrada esta forma populista de actuar conlleva, de cara a la sociedad, una falta de credibilidad a este grupo y lo que es peor, por alcance, la de otros grupos ecologistas más sensatos.

Toda actividad desarrollada por el ser humano, desde una pequeña fotovoltaica a una gran industria, una autovía o un tramo del AVE tienen seguro alguna repercusión sobre el medio ambiente. A raíz de la ley nacional 21/2013 que establece las bases que deben regir la evaluación sobre el impacto ambiental se dispone de un instrumento muy consolidado para la prevención del daño. Las medidas que se exigen para una obra son cada vez más estrictas. Es aquí donde los grupos deben actuar analizando en profundidad estos proyectos con la finalidad de mejorarlos y no caer en la demagogia. Tienen que pensar que el progreso es necesario, si no volveríamos a las cavernas. Eso sí sin poder abatir piezas de caza para poder subsistir ya que ello conllevaría un maltrato animal.

Estos grupos se oponen a todo, van contracorriente y viven en una burbuja, alimentada por la demagogia y el laberinto de la problemática ambiental, con la complicidad de los medios de comunicación que se hacen eco de esas posturas populistas. Y no solo eso, sino que a veces, esos movimientos arrastran a las mayorías; ciudadanos que viven con cierta apatía y demasiado acomodados en su día a día, aunque de forma silenciosa estén en su contra. Ecologistas en Acción reclama fondos para el ferrocarril y no sería descabellado pensar que cuando el tren Alvia circule por nuestra comunidad y afecte a algún nido de cigüeña, que esté próximo a la vía, como sucede pasado Grimaldo en la carretera Cáceres-Plasencia, se opongan a la circulación del tren o exijan que solo circule algunos meses, una vez finalizada la parada biológica de reproducción de las aves. Nos oponemos y exigimos. Lo que la población quiere es sensatez cuando se tienen que abordar temas medioambientales. Y si un proyecto no es en principio viable, se puede tener un rechazo frontal pero también se pueden buscar alternativas.

Recuerdo que en 1993 se produjo un gran debate y controversia (que duró muchos años y acaparó portadas en los periódicos) cuando se planteó el trazado de la Nacional 430, sobre todo a la altura del Puerto de los Carneros, por el impacto ambiental que se podría producir. Había dos disyuntivas: no construir la carretera o buscar variables al trazado compatibles con el medio natural. Se analizaron nueve alternativas. De las nueve se eligió la c2. Se construyó la carretera, se olvidó la polémica y hoy día el Puerto de los Carneros es Reserva de la Biosfera. Entiendo que sería la forma lógica de actuar frente a iniciativas que tienen como objeto el progreso de los pueblos y de sus habitantes

De igual manera se podría trasladar esta situación al parque de Monfragüe cuando se quiere prohibir alguna actuaciones como puede ser el aparcamiento de los coches en el Salto del Gitano o cuando se celebra la FIO en Villarreal de San Carlos con cientos de asistentes y movimientos de automóviles por el parque. Las aves continúan en su territorio y no desaparecen. Citando el parque seguro que algún grupo levantará su voz oponiéndose a que la vuelta ciclista a España discurra el próximo año por este espacio.

Seamos sensatos. A estos grupos, que en su mayoría subsisten por las subvenciones del Estado, es decir de todos nosotros, que tienen al inmovilismo por bandera, habría que decirles que: sí a las manifestaciones razonables; sí a las opiniones; sí a los debates; sí a las discusiones, pero con estudios, análisis y sentido común. Buscando alternativas viables y cediendo en algunas exigencias o pretensiones que pudieran dar al traste cualquier proyecto que se presente; ya que las empresas, industrias, inversiones son necesarias para crear riqueza y puestos de trabajo en las regiones y Extremadura, que pierde 5.000 habitantes todos los años, lo necesita.