Mi opinión, tu opinión

Prensa escrita y digital, radio y televisión ofrecen generosos espacios a expertos o lectores sin especial cualificación, que escriben, hablan, debaten o polemizan sobre lo ... sagrado, lo profano y lo mediopensionista. Opinar, realizar valoraciones sin evidencia de certeza, sobre hechos o personas, está de moda. Es, en definitiva, un medio de facilitar la libertad de expresión. Gracias HOY.

Es lo políticamente correcto decir que hay que respetar todas las opiniones, pero en una sociedad democrática lo incuestionable es el respeto a las personas, no la aceptación de sus opiniones si las estimamos aberrantes o absurdas. Pero sería memez o estúpida soberbia ignorar o rechazar a quienes sostienen opiniones antagónicas a las nuestras en cuestiones ideológicas. Me precio de buenos amigos con valoraciones, en estos aspectos, distintas a las mías y con los que me siento muy a gusto. La persona prima sobre las opiniones. Las opiniones no son inmutables, para siempre, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, pueden hacer que varíen. Sentenció Ortega y Gasset que «cuando cambiamos la forma de ver las cosas, cambian las cosas que vemos», lo que no debe servir de justificación a la incoherencia de los discursos de políticos actuales, que, cuando les interesa, no por nuevos saberes o praxis, cambian de opinión como veletas de campanario batidas por los vientos.

Pedro Sánchez, que en 2018, manifestaba opiniones dignas de un paladín de la transparencia, preside un gobierno récord en opacidad que, según el organismo público Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, ha infringido más de 1200 veces la ley 19/2013 que regula el acceso a la información pública, declarando secretas o confidenciales informaciones que deben ser públicas. Todo un paradigma del cambio: hechos frente a opiniones.