¿Qué ha pasado este lunes, 22 de septiembre, en Extremadura?
Editorial

La ONU, faro y altavoz

Naciones Unidas debe legitimarse frente a intolerables imposiciones para redoblar la presión contra Israel, EE UU y Rusia

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

La ONU tiene una oportunidad de reivindicarse como faro y altavoz contra las crisis en la Asamblea General que se celebra esta semana en Nueva ... York. A pesar de sus debilidades y de la política de intolerable imposición que sacude el mundo, Naciones Unidas debe aprovechar sus capacidades para legitimarse como foro negociador y de presión. En su ochenta aniversario, afronta un escenario de hostilidades sin precedentes. La creciente amenaza de Rusia, dispuesta a romper los códigos de seguridad tras la invasión de Ucrania, y la devastación provocada por el ejército israelí en Gaza son una prueba de fuego para la comunidad internacional, reunida ayer en la cumbre sobre el reconocimiento de Palestina como Estado. Esta conferencia, apadrinada por Francia y Arabia Saudí, conlleva el deber moral de solidarizarse con el sufrimiento gazatí, en un apoyo al que se han sumado 147 países. Es un respaldo diplomático en progresión que tendría que ser interpretado como algo más que declaración de intenciones, pese a que Estados Unidos le haya dado la espalda para arropar al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Es un primer paso para buscar una solución basada en la paz y la seguridad en Oriente Próximo, a la que se acaban de adherir, entre otros, Reino Unido –aliado tradicional de Israel– y Francia, el país europeo con más población judía y árabe.

