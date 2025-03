No es el ombligo, sino el cerebro

En España hay personas independientes cuya opinión importa. Exponen sus criterios libres de prejuicios ideológicos, con datos contrastados y objetivos. Se lamentan de los problemas ... que podrían resolverse mejor. Desean que el pueblo participe en el proyecto común llamado España. Los gurús opinantes animan a las esforzadas abejas individuales en el afán de mantener la colmena colectiva. Les proponen cooperar en un país moderno y dinámico muy alejado del «chunda-chunda» fanático. Y del desafinado «lo-lo-ló» alienante del fútbol, sometido a la dictadura de la pasión. Una falsa idea de patria.

¿Y qué hay del mando? Cuando critican al colectivo de los que pastorean el rebaño, los analistas suelen reclamar una mejor gestión de las decisiones comunitarias primando ilusionar a la ciudadanía. Los críticos exigen a los mandamases subir el nivel de calidad de la convivencia. Elevar la autoestima individual y colectiva. Para dar zurra al mando —«nabearlos», metafóricamente, no como al pobre Jarramplas de Piornal—, sobran motivos. Por ejemplo, a nivel estatal. Gobernar en coalición está en la esencia de la democracia. Cada parte (o partido) quiere lícitamente impulsar sus objetivos y planteamientos políticos como representantes de distintos sectores y anhelos sociales. Pero otra cosa, en la categoría de los dislates, es competir por ver quién dice la necedad más aparatosa, toma la decisión más necia o legisla contra el sentido común. Sin pudor ni tapujos, en menos que canta el gallo de Morón o el de Platón, la gansada o gallada ministerial o de una dirección general, puestas en manos equivocadas, caerá en el 'trending-topic' de las redes sociales desplazada por otra sandez de parecido rango esperpéntico. Los veneros de la majadería son inagotables. Entrados ya en campaña electoral —si es que hemos salido alguna vez de ella—, los mercenarios de los disparates usan esta estrategia político-mediática para «animar a las bases». En las pirámides del poder partidario las bases serán muy bases, pero no básicas. Quienes disparan las ráfagas verborreicas deben de pensar que sus conmilitones carecen de altura mental. Lo cual es una falta de respeto a los pilares que soportan la estructura. No hay pirámides sin base.

Una frase apócrifa, mal atribuida al canciller prusiano decimonónico Otto Von Bismarck, asegura que España es el país más fuerte del mundo pues los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Tiene enjundia, pero es acertada por su vigencia: raro es el día en que no tiembla el sismógrafo del alma agitado por alguna gamberrada de un personaje relevante. Ocurrencia que sus loros y cacatúas mediáticos amplifican. España estaba a la cabeza del paro europeo y empleos en precario, de corrupción y opacidad, de banqueros nada empáticos, más codiciosos que solidarios (una opinión, no un dato científico). Sin embargo, es justo reconocer que también hay muchas cosas buenas. Deberían servir de alegría general y pesar mucho más que las malas. Hay una ingente cantidad de investigadores de primera línea en numerosas disciplinas de la ciencia; deportistas maravillosos; profesionales sanitarios e ingenieros de primer rango mundial; ciudadanía muy generosa en donaciones (trasplantes, bancos de sangre) y en ayuda material y moral a los débiles; excelentes y sacrificados maestros y profesores; juventud sin complejos; inmenso número de ONGs y de cooperantes; buenos comunicadores; cocineros modélicos embajadores de una gastronomía excelsa, bodegas y vinos competitivos; escritores de altura y recorrido, cineastas, artistas cotizados; museos que nutren de belleza al mundo, patrimonio histórico-artístico incalculable; y mucho más. Ahora somos un ejemplo de gestión económica para Europa. Y, según el índice Henley (espectro de movilidad global), que analiza 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje, España ocupa el rango 3, con Alemania, en la lista de pasaportes más poderosos. Somos una ciudadanía civil fiable que puede viajar a 190 países (95,4%) sin necesidad de visado (Japón, número uno, a 193/96,9%).

España es un estado variopinto de gente cabal, valiosa. Dejemos a los agoreros que ignoran lo positivo y en cuarentena a quienes cacarean en el micrófono «…los españoles». Sin creernos los mejores, centremos el foco en el interés general: no es el ombligo, sino el cerebro. El ombligo hispano es un agujero negro que fagocita en un «plis-plas» el sentido común. El cerebro es una poderosa herramienta. Bien aprovechado puede alcanzar metas impensables, incluso para los ombliguistas esterilizantes, los ignorantes, los pesimistas profesionales y los malnacidos que perturban el alma colectiva. España es rica en talento. Deberían retenerlo, evitar que emigre. Y usarlo para el bien general. Aunque me temo que, en no pocos casos, interesan ojos que no ven, bocas mudas, manos que aplauden consignas, piernas y pies que pisan las huellas del líder. Incomodan los cerebros independientes. Un tremendo error, señoritos. Es un despilfarro carísimo para una patria que la incompetencia no logra hundir. Mal que les pese a ombliguistas de pesebre, carcas y patrioteros.