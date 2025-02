Oltra, la dimisión y la víctima

Comenta Compartir

Mónica Oltra consumó ayer una dimisión en diferido de sus cargos en el Gobierno valenciano y en las Cortes regionales. En diferido porque la delicadísima ... tesitura en la que la ha colocado su imputación judicial por encubrir presuntamente los abusos de su exmarido a una menor bajo la tutela de la Consejería de Igualdad que ella dirigía no le dejaba otra alternativa que la renuncia, por más que el viernes optara por aferrarse a su posición institucional y el sábado recibiera un bochornoso homenaje por parte de Compromís. Oltra tiene todo el derecho a reivindicar la presunción de inocencia que le asiste constitucionalmente, como a cualquier ciudadano. Pero no a presentarse como la víctima de una persecución bajo supuestos y espurios intereses políticos cuando la víctima genuina de este lacerante episodio es la adolescente de 14 años de la que abusó un educador, a la sazón expareja de la entonces consejera, condenado por sentencia de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior. Que ni la ahora dimitida ni tampoco sus afines en la izquierda aludan a la gravedad de los hechos acreditados judicialmente contraviene los principios abanderados en un terreno tan sensible como la vulneración de la intimidad de las mujeres.

Temas

Opinión HOY