Olmos en la Ribera del Marco

El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo una hermosa iniciativa en la ciudad de Cáceres, promovida por la Biblioteca Pública, la asociación de ... los Amigos de la Ribera del Marco y el Ayuntamiento, con el patrocinio de algunas empresas privadas. Treinta escritores de Extremadura sembramos treinta olmos a lo largo de la Ribera del Marco. En el acto inaugural María Jesús Santiago Fernández, directora de la Biblioteca Pública de Cáceres, explicó que la idea surgió como una continuación de los actos que se organizaron el 21 de marzo para celebrar el día de la Poesía y del Árbol, en los que distintos autores colaboramos con textos que tenían al árbol como protagonista. Con dichos textos compusieron las hojas de un gran árbol que ocupó la entrada de la Biblioteca. En ese momento los organizadores pensaron que sería hermoso hacer realidad esta unión entre literatura y naturaleza. Su sueño se ha materializado ahora con la siembra de estos olmos que llevan, en una placa diseñada por la ilustradora María Polán, el nombre de los escritores, componiendo un ameno paseo al que han querido llamar 'La Ribera Literaria'.

En el acto de inauguración que precedió a la siembra de los árboles, Juan Ramos, en representación de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, explicó que los olmos sembrados en esa jornada venían a unirse a otros sesenta que se habían sembrado en años anteriores en un paraje propio para el desarrollo de estos árboles. El lugar elegido cuenta, además, con un suelo ligeramente alcalino, ideal para el crecimiento de esta especie. Con estas condiciones, los olmos plantados no necesitarán ningún cuidado especial, aunque sí se les hará un seguimiento, ya que cada ejemplar ha sido geolocalizado y catalogado.

Escuchando a Juan Ramos y a la escritora Pilar López Ávila, ambos biólogos, fui una vez más consciente de lo poco que sé de los entornos naturales que nos rodean. Sé más de las lunas literarias –las de Lorca, las de Borges—que de la luna real que veo en el cielo cada noche. Y en esa mañana fría y soleada de finales de noviembre, fui consciente de que sabía más del olmo casi seco de Antonio Machado que de los olmos reales. A todo lo que nos enseñó Juan, se unieron los detalles que aportó Pilar: que el olmo es uno de sus árboles favoritos porque tiene un tronco recto y una copa frondosa, que se plantaba para dar sombra a los caminos y que su madera ha sido siempre muy apreciada. Además, explicó que biológicamente se trata de un árbol curioso, porque produce frutos antes de echar hojas, invirtiendo el orden de lo que suele suceder en la mayoría de las especies. La lección de Pilar nos dejó también una bonita palabra, 'sámara', que es el nombre que tienen los frutos de estos árboles.

Tras la plantación de los olmos, cerró el acto Basilio Sánchez, con la lectura de dos poemas de su libro 'He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes', en los que celebra el regalo de la naturaleza: «Dichoso el que, sentado / bajo los grandes árboles / que iluminan de verde las mañanas del mundo, / no renuncia al regalo de lo inmenso». Trenzando palabras y naturaleza, la poesía del poeta cacereño no solo celebra, sino que también reivindica la necesidad de preservar los árboles: «Necesito vivir en un país / que no haya renegado de sus árboles, / necesito vivir en una tierra que envejezca a su sombra».

Los árboles han estado siempre presentes en la creación artística. La pintura, la escultura, la música y, por supuesto, la literatura nos han legado un verde paisaje de bosques imaginarios a cuya sombra ha ido creciendo una tupida red de símbolos que todavía hoy nos atrapa. Yo también en algún poema he tratado de explicar que, pese a lo poco que sé de los árboles, algunos de los momentos más hermosos de mi vida han transcurrido a su sombra o entre sus ramas, contemplando sus flores o aguardando sus frutos. Siempre he sentido que merecía la pena aferrarse a su tronco y trepar con determinación, aunque costara subir, pese a los rasguños o al amargo sabor de la corteza que quedaba en las uñas: «No era por ascender y acercarse a las nubes, / ni por mirar el suelo desde arriba. / Se trataba más bien / de encontrar ese hueco / donde el cuerpo encajaba / y quedarse abrazados / a la firme verdad de la madera».

En la actualidad, encerrados en las ciudades o recluidos en nuestros hogares, soñamos con volver a los entornos naturales. Afortunadamente los habitantes de Extremadura tenemos el campo siempre cerca. Basta con dar un breve paseo para llegar a lugares tan agradables como la Ribera del Marco. Por eso, muchos autores, como hiciera Antonio Machado, llevamos en el bolsillo una libreta en la que anotar la belleza que nos rodea.

Gracias a los organizadores y patrocinadores por esta iniciativa que intenta añadir belleza a lo ya hermoso. Gracias por salir del centro de la ciudad y gracias por sacarnos a los autores de los estantes de la biblioteca y de las páginas de los libros para unir literatura y naturaleza, palabras y árboles.