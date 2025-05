Olmo, acacia y dos aligustres, ¡oído!

Trasteando por la hemeroteca sobre cómo se contó en Extremadura el primer trasplante de órgano, me asaltó una noticia de las que verdaderamente emocionan y ... tienen en vilo a la población, no como los titulares ferroviarios sobre mercancías, plataformas y catenarias de un tren en el que casi nadie se monta. La portada era de octubre del noventa y en una esquina se cuenta que vino a Extremadura el secretario general de Telecomunicaciones, el cacereño Martín Palacín, para prometer que antes de que acabara el año al menos la mitad de los extremeños podría ver los nuevos canales de televisión privada.

Hoy los trasplantes son una rutina hospitalaria y aquel codiciado trío compuesto por Canal Plus, Antena Tres y Telecinco al que todos queríamos subirnos ya huelen a naftalina en comparación con el fulgor de las nuevas plataformas que desfilan por nuestra palma de la mano. Cuando leo la prensa tres décadas después, en materia ferroviaria seguimos más o menos igual, pero hoy me ha llamado la atención la noticia de que el Ayuntamiento tendrá al fin un catálogo de árboles. Los van a contar, decir a qué especie pertenecen y dónde están. Parece una noticia de los sesenta, pero es de este martes. Por eso el inventario, al hacerse en el siglo XXI, va más allá e incluirá el perímetro del tronco. Por supuesto, toda la información se subirá a la web municipal, herramienta que no existía cuando las mama chicho. Incluso se informará del número de ramas para que se note que esto es más que contar y apuntar y parece que ya estoy viendo al jardinero la mitad de su jornada subido a la escalera y la otra mitad metiendo datos en el ordenador de una oficina. Cuidado con revestir de actualidad cuestiones que deberían estar hechas hace décadas. Al final sometemos a votación telemática cuándo podar y nos quedamos sin sombra.