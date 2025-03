El Valle del Ambroz disfruta en estos días con la celebración de su otoño mágico en los pueblos de la comarca, un ambiente festivo que ... contrasta y nada tiene que ver con el otoño que están pasando los olivareros extremeños. Poco se ha hablado sobre la crítica situación que el sector de la aceituna está atravesando.

La campaña del año pasado fue espectacular tanto en cantidad como en calidad, pero ahora el pesimismo ensombrece la vida de los olivareros. Este año se ha visto marcado por la escasa lluvia y las altas temperaturas del final de la primavera y todo el verano; condiciones climatológicas tan extremas que han dejado a los olivos sin aceitunas. Son tan pocas que muchos olivareros se replantean si merece la pena recolectarlas. El agua de estos últimos días ha llegado tarde, la sequía ha hecho que los árboles no se encuentren en un buen estado vegetativo, y las olas de calor de los últimos meses han quemado la flor del olivo. Estas últimas lluvias han engordado el fruto, pero no olvidemos que, aunque la aceituna no esté arrugada y tenga más calibre, ya es tarde para que ese engorde se traduzca en aceite, sólo es agua.

A finales de septiembre, vivimos momentos de tensión con las manifestaciones de los productores del norte de Cáceres quienes reclamaban un precio justo por el kilo de aceituna. Se está acabando el periodo de recogida para la aceituna de mesa, y comienza la recogida para obtener aceite bajo mucha incertidumbre no solo por la escasa producción sino también por el gran incremento de los costes. La gran subida del precio de la luz, gasoil, cajas de cartón, botellas de plástico, etc, amenaza muy seriamente la campaña del olivar. La mayoría de las almazaras de la región deberá tener una buena planificación, ser imaginativos e intentar no tener pérdidas cada vez que arranquen las máquinas de sus pequeñas empresas.

Los retos a los que se enfrenta el sector son múltiples, y la merma en la producción de aceite superior al 70 % tendrá un efecto directo seguro en el empleo. Este año tendrán que sobrevivir, y el Ministerio y la Junta deben pensar en nuevas ayudas para el sector del olivar.