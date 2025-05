A los conductores de Tubasa

Comenta Compartir

Gracias «tubasi-conscientes», nombro así, cariñosamente, a esos conductores de Tubasa de Badajoz de toda la vida que son conscientes de la importancia que puede ... tener coger un bus a tiempo, como hacían y hacen los mayores, conductores de toda la vida, que no dejaban a nadie atrás. Hay jóvenes desgraciadamente cuya velocidad al volante de manera habitual, es tan inmensa, que se amparan en que estés mirando hacia el lado en un despiste, para no parar, llegando por cierto antes de la hora a las sucesivas paradas. Maestros no podrán dar la clase, hijos no serán recogidos a tiempo etc Entended que poner amor en el trabajo, es vital.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director