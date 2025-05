Ojos que delatan

Hace unos días la volví a ver. Su aspecto no ha cambiado: vaqueros rotos, bufanda deshilachada, jersey oscuro, melena alborotada... y esa mirada perdida, esos ... ojos oscuros que parecen hablar por sí solos, que quieren transmitir algo que no puedo averiguar.

Acostumbro a caminar deprisa, sin fijarme mucho en lo que me rodea, pero desde hace unos meses me preocupa esa chica sentada en el suelo, a veces por la avenida de Europa y en otras ocasiones por la calle Fernando Calzadilla.

Ya me referí a ella en alguna Plaza Alta anterior, y esta vez vuelvo a hacerlo. No puedo pasar de largo; como he comentado su mirada delata una tristeza tremenda, un vacío, una necesidad de abrigo no precisamente material.

Me pregunto si a ella le inquietará el posible apagón, si estará interesada en el Black Friday, si sabrá ya con quien va a cenar en Navidad o si pedirá algún regalo de Reyes.

En algunas semanas Badajoz volverá a engalanarse con sus mejores trajes, las luces se encenderán decorando plazas y avenidas, y todos o casi todos nos invadiremos de ese espíritu de celebración anhelado quizás ahora más que nunca en esta nueva normalidad. Mientras tanto esa chica de mirada perdida seguirá esperando, continuará buscando soluciones dentro de este mundo que nos rodea que no siempre parece igual para todos, pero en el que sí existirá una mano amiga para reconfortarnos.

Ojalá mañana sea diferente y cuando deambule por la ciudad esos ojos oscuros contagien esa paz que tanto deseamos.