Ojalá tolili

Comenta Compartir

No sé si Feijóo sabe insultar. Tampoco si sabe gobernar España. No tiene mérito su anuncio de no haber venido a insultar. ¿Y si no sabe? Debutó con picadores en el Senado. Tuvo el honor de dirigirse en persona a Pedro Sánchez. Este le dijo que el PP no había hecho otra cosa que estorbar. Acabáramos. ¿Y la oposición no tiene el deber de estorbar para que el Gobierno no haga el mal? Otra cosa es que estorbe para impedir buenas acciones. Sánchez cree que al PP se opone a cualquier cosa que beneficie a los ciudadanos. Dijo Feijóo que no venía a insultar. Sepa Feijóo que Florentino Pérez cae mejor desde que lo escuchamos llamando tolili a Coentrao, entre otras maravillas de la lengua española.

Feijóo no es Casado. Por eso quitaron a Casado, porque no era Feijóo. Hubo quien contó las descalificaciones («son descripciones») que Casado dedicó en una sesión a Sánchez (cuando se anunció que el Gobierno aceptaba la figura de un relator en Cataluña). Mentiroso compulsivo, traidor, ridículo, ególatra, mediocre, incompetente, adalid de la ruptura de España y felón (aquí muchos tuvieron que ir al diccionario). Para esas vulgaridades, mejor llamarlo guapo.

Y claro que Sánchez sacó a pasear a VOX. Podría Feijóo haber reproducido su «Entiendo que eso es una broma» a Àngels Barceló: «Que el PSOE nos diga que hay que romper con Vox y el PSOE gobernando con Bildu en Navarra, con Podemos en el Gobierno de España y con los apoyos de Bildu y ERC para sacar presupuestos y leyes... El manual de coaliciones del PSOE es justamente el manual de lo que no se puede utilizar». Pero ya se sabe que esta obviedad es como decir Venezuela. O ¡Balenciaga! en la hoguera. Para relatores, Sánchez y sus mantenedores.