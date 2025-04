Ojalá bajase en Alcantarilla

Comenta Compartir

Ha dicho Borrell que Europa está en peligro. El mayor desde la Guerra Fría. Ni Balcanes. Hace tiempo que ha vuelto el sentimiento de 'Que ... vienen los rusos'. Pero más en Ucrania. Borrell no ha dicho que Rusia es culpable, como Serrano Suñer. Viendo ahora en la televisión los tanques, la nieve, la moderna equipación de los soldados pienso en la División Azul. En el frío. Es conocido el caso de quien se subió en el tren camino de Madrid para alistarse y se bajó en Alcantarilla (la primera estación después de salir de Murcia). Claro. ¿Qué se le había perdido a ese hombre en Rusia? Berlanga, que había estado en la gélida batalla de Teruel, se alistó porque su padre tenía una petición de pena de muerte. Y por una chica. «Yo estaba enamorado de ella, creí que estando en la División Azul se quedaría prendada de mi valor y no me mandó ni una carta. Y, además, se hizo novia de mi amigo más íntimo». La guerra suele ser una equivocación de machitos.

