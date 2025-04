Oferta ministerial

Comenta Compartir

No puede haber más desfachatez en estos políticos que nos gobiernan. Lo han demostrado, una vez más, sus comportamientos miserables en el manejo del dinero ... de los conciudadanos aprovechando la situación en la que disponen. Hace unos días tuve conocimiento que los altos cargos del gobierno actual viven en Madrid en las mejores zonas por 250 euros mensuales, incluido todos los suministros, es decir, agua, luz, gas, teléfono, portero y limpieza. O sea, no pagan nada más que 250 euros con todo esto incluido. Estas viviendas –algunas palacetes– en zonas privilegiadas; están de media de unos 200 metros cuadrados cada una y son propiedad del patrimonio del estado Español. Intolerable se mire como se mire. Sus trapicheos siguen y, poco a poco, nos vamos enterando de sus medios para lograr beneficiarse por el cargo que ocupan, no preocupándose del sufrimiento de todos los ciudadanos de este país que tienen que hacer frente a las subidas de la luz, gas, alimentos etcétera. Evidentemente la caradura y poca dignidad que tienen, cada paso que dan demuestran un despotismo desacerbado porque de –momento– no les pasa nada de nada.

No soy yo el más indicado –Dios me librara– por quién deben votar los ciudadanos, pero si usted está disfrutando con lo votado anteriormente yo le digo que eche usted un vistazo a cómo está el patio y lógicamente sería conveniente controlar los impulsos de cada uno por la falta de sensatez, pues generan sentimientos de culpa y su tendencia es el autocastigo o el masoquismo. ¡¡Quizás haya otro motivo por medio!! Si no se cambian algunos principios, España como Nación seguirá perdiendo, así como perderemos todos los españoles por unos cuantos miserables que consideran más sus derechos al margen de los ciudadanos. Aquí viven varios ministros del Gobierno actual como también algunos políticos de «altura» y de la misma formación política.

