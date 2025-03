Ofender y crispar

Comenta Compartir

Yolanda Díaz, licenciada en Derecho, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno nada más y nada menos, ha hablado. Y lo ha hecho para advertir ... a la derecha de que, si ganara las elecciones generales, promoverían manifestaciones y huelgas, crearían una atmósfera irrespirable y echarían los sindicatos a la calle. Las protestas serían de tal calibre que los conservadores no podrían gobernar. Cree estar en 1936. ¡Pobre! No me gustan las amenazas y menos si se trata de anunciar y dar por hecho revueltas y enfrentamientos, pero doy las gracias a la gallega por su sinceridad. Estamos advertidos; ya no caben ni la ignorancia ni la sorpresa. Se equivoca, se cisca no en el PP sino en los españoles, que libérrimamente van a elegir a otros. ¡Ojo!

Señora Díaz, es usted un libro abierto. Ha explicado en pocas palabras lo que se avecina y a la vez nos ha obsequiado «altruistamente» con un gran favor. Parecería que es una infiltrada de la derecha en las filas de la izquierda comunista. Sin duda el Papa Francisco ha desplegado su bonhomía y usted ha tenido a bien explicitarlo. El problema para usted y los suyos es que ni Comisiones Obreras ni UGT tienen mucha credibilidad entre los españoles o, si lo prefiere, entre los trabajadores. Es además consciente de que los secretarios generales Unai Sordo y José María Álvarez no son tan obedientes; no la van a secundar. Otra e importante razón de peso es numérica: tanto el sindicato comunista como el socialista tienen un número limitado de afiliados y si hablamos de los de cuota, menos aún; viven de prebendas estatales. Las algaradas tendrán que llevarlas a término los liberados y estos, que son muchos, arrastran a pocos, pues los demás saben que su trabajo o empleo no depende de un liberado y sí de un buen empresario o del buen gobierno de las administraciones públicas. Creo, señora ministra, que no tiene tanta influencia. En España, quienes logran sumar 176 escaños gobiernan. ¿Acaso desconoce que ni las avanzadillas mediáticas ni los terminales de información, aunque sean contrarios a los populares, son prácticos por pragmáticos? Deje las amenazas y sea realista, pues sus deseos son quiméricos y los españoles no son lerdos. Ocúpese de obtener unos resultados electorales dignos y confórmese con ser diputada nacional, que no es poco para tan escasa sapiencia. Por último, vicepresidenta por la cuota de Podemos, conoce que el Partido Popular gobernó más de quince años y a España no le fue mal, ni con José María Aznar ni con Mariano Rajoy. Presumiblemente, los populares volverán a gobernar y Pablo Casado será presidente de ese Gobierno. No obstante, no podrá hacer reales sus deseos. Da la impresión, señora Díaz, de que usted ha copiado de su exlíder Iglesias y entre farol y propaganda ha optado por esta última en beneficio propio, sin tener en cuenta lo que le ocurrió al señor Iglesias. ¿Dónde está? Pues eso. Tome nota y no olvide cómo se las gasta el PC ni que el PP también sabe contraprogramar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY