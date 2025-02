Odio al prójimo

Comenta Compartir

De eso se trata, de odiar al vecino. Empezamos con los catalanes, los independentistas de los que no lo son. Seguimos con el confinamiento, allí odiamos al que salía a la calle con o sin permiso, al que paseaba al perro, al que salía a ... una hora que supuestamente no le correspondía (ahora sabemos que lo que era ilegal era el confinamiento, no el salir). Odio sobre odio. Ahora debemos odiar a los que no se ponen las vacunas. Más odio. Y ya por último debemos odiar al vecino, porque es posible que sus abuelos fueran franquistas, y al de enfrente porque sus padres quizás fueran republicanos. No nos estamos dando cuenta, pero la semilla del odio está sembrada desde hace tiempo. Esa semilla que nuestros padres enterraron porque querían vivir tranquilos , sin enfrentamientos y sobre todo en algo que hemos perdido: libertad. Seguro que queremos vivir odiando. ¿Es ese el mundo que deseamos dejar a nuestros hijos?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora