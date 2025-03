Veo estos días las fotos de octubre del 82. Un, todavía joven, Felipe González arrasa en las urnas de una, aún en pañales democráticos, España ... que mira al futuro con expectación. Aunque sé que no estaré, me busco en ellas, como si con el recuerdo pudiese imprimir mi imagen en esas instantáneas históricas que dibujan también una historia y un instante propios.

Acababa de cumplir dieciocho años. Había sido el verano de Naranjito y de mi Selectividad. El otoño me traía un futuro que yo abría como quien desgaja una fruta esperando comprobar su dulzor. Iba a empezar la universidad, con la responsabilidad de ser la primera en mi familia que tomaba ese ascensor. Y ya podía votar. Ambas cosas me infundían gran respeto, como un rito de paso a la madurez. Casi con el mismo temor que el de los antiguos jóvenes masáis abandonados en la selva.

Recuerdo el último mitin de aquella campaña del PSOE. Tierno Galván, Miguel Ríos, Moustaki, «El futuro es nuestro». «No a la OTAN». Sí a una España moderna y libre a la que no iba a reconocer «ni la madre que la parió», decía Alfonso Guerra. Ocho millones de votos. Y un primer gobierno de hombres, con trajes formales y gafas de pasta.

Tiempo de tabaco y monarquía en estado de gracia. De ETA en el desayuno y reforma social en la cena. Después llegaron las siglas. Sí a la OTAN y al GAL. A Filesa y Malesa. A la España del pelotazo y la beautiful people.

¿Qué queda de esa ingenuidad de quienes queríamos cambiar el mundo? «Nosotros, los de entonces, no somos los mismos», no. Nos ha cambiado la vida y la hipoteca. Los achaques y los madrugones. ¿Qué queda de aquella democracia impoluta que cosechó mi voto virgen? Tampoco es la misma. Sus achaques han sido la torpeza y el descrédito. Sus hipotecas, la corrupción y la codicia partidista. Nosotros somos menos jóvenes, aunque me supongo más sabios. La democracia española, sin embargo, ha envejecido mal. Parece una anciana en su mal humor, en sus constantes insultos entre políticos, en la incesante labor de desconfianza en las instituciones que, a fuerza de echarse en cara entre ellos, nos han ido inculcando.

Quizás por eso, nuestros hijos, educados en la abundancia de libertad como en la abundancia de educación, han dejado de ser conscientes de que nada es inquebrantable. Dan tan por hecho su derecho al voto, o su plaza en una universidad, que han perdido el respeto a ambos. Ir a votar, dicen, «¿para qué?, si todos los políticos son iguales y hacen lo que quieren», ignorando que la democracia –en el mundo entero– es cada día más frágil y son cada vez más los peligros que amenazan con arrasarla. Con transformarla en un sucedáneo de lo que creíamos construir en aquellas fotos, llenas de ingenuidad y esperanza, de un momento en que todo parecía aún por estrenar.