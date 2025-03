Con ocho basta

Me apasionan las películas de espionaje como 'Sr y Sra. Smith'. Al espiado se le conocía su actividad o creencias y el infiltrado intentaba sacar ... información. Es verdad que el patrón se repetía en muchos filmes. Dos personajes principales y se utilizaba el arte de la seducción. Normalmente infiltrado y espiado acababan enamorados. Y, cuando se descubría el pastel vencía el amor. El patrón repetitivo no ha cambiado con la nueva serie que se emitirá próximamente. La banda sonora corre a cargo de Rosalía con la canción de «las despechadas» y Paquita la del Barrio, con 'Rata de dos patas'. Se desarrolla la trama en una ciudad europea donde un sector de población quiere independizarse del país. Los independentistas están intentando organizar un acto con el fin de subvertir el orden constitucional o desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas. En definitiva, alterar la paz pública.

Un policía, que aún no se sabe si fue ordenado por sus superiores, se infiltra en la organización y utiliza el arte de la seducción. Pero, a diferencia de otras películas, hay un infiltrado seductor y ocho espiadas seducidas. La nueva versión de Casanova adaptada al espionaje. Algunos diarios afirman que el agente llevó a cabo una camaleónica transformación, para asemejarse a los cánones estéticos propios de las investigadas, tales como, tatuajes, aros en las orejas, peinado en cresta o camisetas con mensajes antifascistas. Como diría Shakira, el agente «cambió un Rolex por un Cassio y un Ferrari por un Twingo». El agente es descubierto y las seducidas se querellan contra él. De haber sabido que era espía no se habrían acostado con él. Claro, de haber sabido que era un gato no lo hubieran comprado por liebre. El gato debía estar bueno porque les encantó a las ocho. Como en ese país está de moda la palabra consentimiento para las relaciones sexuales, al parecer palabra inexistente en la legislación anterior en ese Estado, alegan que su consentimiento estaba viciado y podrá ser revocado en cualquier momento, «dado que depende de la libre voluntad de la persona y esta, a su vez, depende de la información de la que disponga». Alegan la canción de Perales, no les dijo quién era él y a qué dedica el tiempo libre. Aducen también violencia institucional sexualizada, porque a diferencia de otras pelis, donde siempre se le pide al espía que no se enamore para no estropear la misión, aquí es obligatorio tener rolletes.

El país está en un caos. La justicia está desbordada ante el aluvión de denuncias por consentimiento viciado. Que si no sabía que mi novio era taurino, cazador, que si es del Atleti, que si estaba casado... El desorden es tal, que el gobierno de esa nación ha aconsejado que antes de tener relaciones sexuales, vayan a 'First dates', programa idóneo para conocer a las personas y no llevarte sorpresas.