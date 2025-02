El ocaso de la tauromaquia

Comenta Compartir

Más que ocaso, una caída en picado. Los llenos en Las Ventas se justifican, además de plaza emblemática, que garantiza buenos carteles, como dicen los taurinos, Madrid es muy accesible desde muchos puntos de España, y el día que esos llenos desaparezcan, la tauromaquia habrá ... desparecido. El verano, un descalabro donde se maquillan las cifras, pero las fotos de los tendidos no mienten y no se ve más que «cemento» como dicen los taurinos, en un reconocimiento doloroso de la realidad, más le duele al toro, dicho sea de paso. Tres cuartos alguna vez, media entrada, pocas veces e incluso menos de un tercio. No me invento nada, y las cifras están ahí: de 2018 a 2022 el número de corridas ha bajado de 2.684 a 1.425. El descenso porcentual en 12 años ha pasado del 58,4 al 76,99%. Hay ganaderías prácticamente extinguidas y cerca de Badajoz, una ganadería dedicada al rejoneo ha desparecido. La plaza de Benidorm está cerrada. Se organizan corridas en esos pueblos que hay que buscar en el mapa. Y, sobre todo, Bilbao, un fiasco del que ha dicho el alcalde que la continuidad dependerá de la asistencia. En esa plaza, el Juli ha mirado con desaliento un tendido irrisorio. Señores, la «fiesta» se acaba, le queda una agonía ruinosa donde empresarios y propietarios de las plazas tendrán mucho que decir, a ellos el «arte» y la «emoción» les importan muy poco.

Cartas a la directora