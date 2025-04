Cuando lo obvio es histórico

El pasado viernes, Felipe González aseguraba, en un debate en la madrileña sede del Ateneo rodeado de Miguel Roca y Rodríguez de Miñón, padres de ... la Constitución, que «en política hay una realidad tremenda: lo último que se ve es lo obvio».

La sentencia verbal me hizo pensar en el referéndum que celebran hoy Don Benito y Villanueva de la Serena, porque ese es precisamente el mérito que se debe reconocer a los alcaldes de los dos municipios, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo: haberse dado cuenta de una realidad que estaba delante de todos nosotros. Y no solo porque, siguiendo las palabras de González, han visto lo obvio, que de la fusión entre las dos localidades, cuyos vecinos ya hacen vida prácticamente juntos, solo pueden salir cosas buenas, sino, sobre todo, porque han estado dispuestos a verlo.

A menudo, las coyunturas políticas, los intereses de partido. Los oportunismos personales o simplemente la pereza y la falta de capacidad para afrontar las primeras dificultades ciegan a quienes tienen la responsabilidad de marcar el camino con sus decisiones. No es que un partido o un gobernante concreto no se dé cuenta de lo evidente, es que en ocasiones prefiere mirar hacia otro lado por las razones que sean.

Con independencia del resultado que se produzca hoy en esta jornada histórica (no es exagerado el adjetivo, pues el mero referéndum entra a formar parte de la historia de la región y de la evolución del municipalismo español), el paso adelante dado desde los dos ayuntamientos ya resulta un ejemplo de madurez cívica, al que han contribuido todos los partidos políticos con su rápido y explícito respaldo. Una circunstancia verdaderamente inédita en estos tiempos, igual que lo es el propio movimiento de unión en momentos de pulsiones separatistas allá donde se mire. Todo lo cual ha despertado un interés inusitado fuera de Extremadura por lo que estaba sucediendo aquí. Siento la retórica de política norteamericana pero, sin duda, lo iniciado por Villanueva de la Serena y Don Benito puede ser inspirador para otros lugares que busquen aprovechar sinergias y crecer sin localismos ni rencillas que les frenen.

Quintana y Gallardo, sea cual sea hoy el resultado, han hecho lo correcto. No tenían necesidad, esa es la verdad. Si este domingo vence el sí en la consulta popular no habrá finalizado nada; al contrario, habrá comenzado un proceso todavía farragoso para que se haga realidad desde todos los ángulos la conversión de dos localidades en un única población. La fusión administrativa, presupuestaria, urbanística, de servicios, dotaciones, infraestructuras, trabajadores, etc, dará en el futuro, a buen seguro, algún dolor de cabeza, pero ese es el mérito de dos regidores que han preferido mirar un poco más lejos y no dejarse cegar ni vencer por las dificultades que se puedan intuir en el camino.

Han pasado solo cinco meses desde que los dos alcaldes anunciaran públicamente su decisión de impulsar el proceso de fusión, tras unos trabajos previos y discretos. Pocos días antes, en las páginas de este diario, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, participante también el viernes en el debate del Ateneo en el que intervino González, abogaba por la unión de municipios como fórmula para combatir con menos coste y mayor eficacia la despoblación que nos afecta. No es el primer ni el segundo experto que lo decía. Otros profesores también han apostado desde hace años por procesos de comarcalización y fusión administrativa de pueblos. Pero lo que puede ser obvio en el campo del estudio y la teoría, necesita de personas y estructuras que sean capaces de llevarlo a la práctica.

Los vecinos de Don Benito y Villanueva tienen hoy la palabra, y sería bueno que este movimiento tan interesante fuera refrendado con una alta participación que diera la razón a quienes se han arriesgado a hacer algo más que aquello a lo que estaban obligados, que se han atrevido con lo obvio.