Obras en la piscina del camping de Valencia de Alcántara en pleno julio

¿Qué criterios toma la Junta de Extremadura, o a quien le competa tomar esta decisión para conceder la gestión de un camping construido con ... dinero público? No sé si esta concesión se publica en algún sitio y puede acceder todo el mundo, lo que sí sé es que el camping 'Aguas Claras', en 'Valencia de Alcántara, lo gestiona alguien que no tiene interés en que funcione bien. Estamos entre los pueblos de San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara y su campiña que engloba Las Huertas, San Pedro de los Majarretes, El Pino, Las Lanchuelas, Aceña de la Borrega, Alcorneo, La Fontañera, Las Casiñas y Jola, donde se podía hacer una piscina natural, puesto que hay ríos y agua suficiente, dando vida a una zona casi desconocida para el turista, que cuando la visita se sorprende con su belleza agreste. Tenemos un ejemplo claro en la piscina portuguesa de A Portagem, donde acude gente desde todas las localidades cercanas de España y Portugal, llenando sus muchos restaurantes y bares.

Por fin se decidió construir un camping en la zona de Puerto Roque, en la frontera de Valencia de Alcántara con Portugal, desde donde se ven los enormes canchos que habitan nidos de buitres, comparable al paisaje de Los Barruecos, pero desconocido para la mayoría de los extremeños. Sin olvidarnos de la importancia de la extensa Ruta de Dólmenes que se reparten por toda la zona. Con esta iniciativa se le ha dado un empujón al turismo rural de esta zona donde se ofertan casas rurales y restaurantes en toda su campiña, sobre todo en verano, teniendo las piscinas del camping para refrescarse. Cualquiera pensaría que en julio la piscina de un camping debe estar a pleno rendimiento, pues no, la de 'Aguas Claras' ¡está en obras en medio de la temporada alta! y con estas temperaturas.... ¿alguien puede explicar esto? O la persona que lo gestiona ha pasado de este problema que se generó ya el año pasado o la Junta no ha puesto en marcha el protocolo necesario para que se solucionen las obras de la piscina antes de la temporada de baños. Es indignante la falta de interés de los gobernantes que manejan el dinero público para que los recursos funcionen correctamente. ¿No imaginan las pérdidas para los restaurantes y para las personas que gestionan la cafetería del camping? Creo que el responsable de que la obra de la piscina estuviera terminada ya en primavera debe ser la persona a la que se le concedió la gestión del camping, que no ha puesto interés, al igual que en la limpieza del mismo y su mantenimiento, según los comentarios de los clientes en redes sociales.

Es un recurso público y las instituciones públicas deberían cuidar a quién se le concede la gestión del mismo, porque esta decisión está acarreando pérdidas en la zona, que lucha por salir a flote y darse a conocer. Es un rincón del mapa que se mete en Portugal y deberían ponerle tanto interés como se ha puesto siempre en los pueblos del norte de Cáceres, donde abundan un sinfín de piscinas naturales.