Obligados a tomar parte en la guerra

Ver a civiles ucranianos delante de los tanques rusos, con sus manos en alto como única arma para tratar de pararlos, y a los rusos en su país salir a la calle para protestar contra la guerra, sabiendo que serán detenidos por ello, son imágenes ... que no solo nos demuestran su coraje sino que nos hacen ver, frente a lo que quizás creíamos, que la democracia y la libertad no son ni mucho menos tan frágiles, que hay muchas personas decididas a luchar por ellas.

La lección valiente que los ucranianos están dando a Vladímir Putin nos la están dando a todos en realidad. Preveíamos que el ejército ruso acabaría con un país a años luz de su arsenal militar casi de un día para otro. Pero el sátrapa y nosotros, el mundo entero, hemos descubierto el arrojo del pueblo ucraniano, ese que ha ido espoleando nuestra tibieza, que ha logrado la unidad de Europea, de Occidente, que nos ha llevado a comprender que esa guerra que ellos libran en su territorio es también la nuestra y que debemos tomar parte.

En un mundo ideal no sería preciso, claro, porque nunca se hubiera producido una agresión bélica unilateral decretada por un criminal que busca arrasar un país de norte a sur y de este a oeste, que ha decidido acabar con un Estado soberano. Pero resulta que no estamos en ningún mundo ideal, que hay una guerra en Europa y que hay que posicionarse. No es tiempo ni de demagogia ni de moralina barata, es el momento de entender que lo que está en juego son los pilares de la sociedad en la que queremos seguir viviendo y que hay que defenderlos. Lo del 'no a la guerra' estaría hoy muy bien en ese mundo ideal que algunos creen que se puede alcanzar solo con repetir el mantra, y que cantarlo o gritarlo les convierte en defensores de la paz.

Pero en este mundo no ideal en el que vivimos hay que hacer frente a la barbarie para alcanzar y mantener esa paz que en algunos países venimos disfrutando. Por eso, en este mundo no ideal, hoy no caben grises. No es momento de debates estériles sobre si el presidente, Pedro Sánchez, ha rectificado o no, sobre si se abre o se deja de abrir otra crisis con sus socios de gobierno. Bienvenida la decisión de enviar armas a los ucranianos, de respaldar con decisión y acción a la Unión Europea, ahora que no se ha puesto de perfil y ha sido capaz de dejar los discursos huecos y dar un paso al frente y colocarse del lado de los invadidos, sin miramientos y con determinación. Consciente de que no hay otra salida, que los europeos tenemos que tratar de parar a un iluminado que es una amenaza para todos, ha impuesto las sanciones económicas más duras hasta la fecha a otro país, ha decidido enviar material militar defensivo a Ucrania y activar el mecanismo preciso para acoger a los miles de refugiados que ya se contabilizan.

El coraje del pueblo ucraniano en su resistencia feroz contra los tanques, el valor de los rusos decididos a ejercer una libertad de expresión que les prohíben, la solidaridad sobrecogedora de todos los países que tienen frontera con Ucrania y que se están convirtiendo en un hogar para las miles de personas abocadas a abandonar el suyo, merecen que todos tomemos partido para que la «revolución de los humillados», que ha escrito Chapu Apaolaza en este periódico, no se detenga.

Aquí mismo, en Extremadura, hay muchas personas que nos están demostrando que es posible hacerlo. De nuevo las organizaciones volcadas en la ayuda a los demás han iniciado la recogida de material humanitario y de fondos con los que ayudar a los ucranianos, también personas a título individual o asociaciones de comerciantes. Y el Gobierno extremeño está dando una respuesta acorde con la situación en la que estamos, no solo ofreciendo espacios sino, lo más importante, liderando y coordinando la acogida de los refugiados por parte de las familias que quieran y puedan hacerlo y cumplan las condiciones para ello.

Y también esta semana hemos conocido que un matrimonio de Jerte ha viajado en su coche hasta Cracovia para recoger a familiares de Ucrania, y una familia placentina ha logrado traer a su casa a dos hermanos y dos sobrinos del menor de ese país que tiene acogido desde hace ocho años.

Se llama Maryan y sus padres españoles, Antonio y Margarita. Se trata de un matrimonio que, como otros, se decidió a acoger a un menor ucraniano durante un verano para darle así la oportunidad de tener unas vacaciones diferentes. Pero enseguida comprendieron que ese niño podría tener una vida mejor si estudiaba en España, y se lo plantearon a sus padres biológicos y la generosidad de unos y otros ha cambiado la vida de Maryan. Él explica que tiene dos familias, una allí y otra aquí y, por eso, cuando la guerra ha estallado, su familia de aquí no ha dudado en socorrer a la de allí. En la casa de Antonio y Margarita viven hoy también dos hermanos y dos sobrinos de Maryan. Ellos me han contado su historia apenados por no poder hacer algo más por los que sufren en Ucrania. Y a mí me han enseñado cómo es posible tomar partido desde cualquier rincón del mundo.