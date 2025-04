¿De quién es la obligación?

Comenta Compartir

Me he vuelto muy andarín, igual que muchos otros jubilados a los que los médicos nos recomiendan andar por el bien de nuestra salud física ... y mental. Aparte de ir por los puentes y carreteras, también recorro todo el centro de Badajoz y mi casco antiguo. Como no podía ser de otra manera siempre que puedo paso por donde nací y crecí. No veo tan bonita como antes la plaza de San Andrés, con sus árboles grandes –que daban sombra– y sus naranjos con su flor blanca y con ese olor a azahar que en este tiempo hacía pensar en los confines de las primaveras preciosas. En las primaveras las grietas del alma florecen. El pavimento portugués que está en esta divina plaza data de 1888 y no tengo más remedio que decir que no conozco en toda Extremadura una cosa tan bien hecha y difícil de ejecutar por esos calceteiros portugueses de aquella época. Eran auténticos artistas. Fue una profesión con más tradición en el país vecino y es una lástima que, por lo que se vislumbra, ese oficio tenga los días contados. Me pregunto cuándo van a arreglar el hoyo que hay en la avenida de Europa, como también los desperfectos en la acera de la avenida Juan Pereda Pila –enfrente de Mapfre– con cuatro vallas y también en Puerta Trinidad, con vallas por todos lados sin ninguna prisa por su arreglo. Pereza, desidia o indolencia, así se podía calificar esta dejadez del que tiene obligación de actuar para su reparación o remodelación de algo que no es invisible para cualquier pacense que capte estas incidencias, que son más de las que vemos. Algunas de estas pequeñas obras que tardan meses en cuatro días se podrían hacer. Alguien tendrá el compromiso de tratar que se realicen esas tareas que los ciudadanos queremos ver terminadas lo más pronto posible.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión