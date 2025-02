Un obispo para tiempos de cambio

La llegada de un nuevo obispo, por muy apartado que se esté del catolicismo, es algo que afecta en alguna medida a casi todo el ... mundo en una ciudad de corte tradicional como Cáceres, donde la religión sigue formando parte del día a día de muchas personas y la Iglesia se mantiene como una de las protagonistas principales de la vida pública. Esta semana hemos sabido que a la cabeza de todo ese conglomerado diocesano de Coria-Cáceres donde se mezclan lo religioso, lo cultural, lo social, lo educativo y lo económico estará Jesús Pulido Arriero, un discreto cura toledano de 56 años totalmente desconocido en Extremadura, experto en cuestiones editoriales (dirige la Biblioteca de Autores Cristianos de la Conferencia Episcopal), de corte intelectual y con fama de 'progresista', signifique eso lo que signifique dentro de la escala de valores de la Iglesia Católica. Cercano a los postulados del papa Francisco, en todo caso, lo cual le convierte de entrada en sospechoso para los sectores más tradicionalistas, aunque en Cáceres esas cosas solo se alcanzan a decir en 'petit comité' y nadie con alguna relevancia osa cuestionar en público un nombramiento como este. Tampoco ha gustado a algunos que sea de Toledo, al parecer por un posible conflicto de intereses a la hora de defender el eventual traspaso de Guadalupe a una diócesis extremeña. Quienes sientan inquietud por ese asunto saldrán de dudas cuando se le pueda plantear la cuestión abiertamente y de forma directa al nuevo obispo, algo que de momento no ha sido posible porque no ha concedido todavía ninguna entrevista.

También hay sectores que piensan que la Diócesis de Coria-Cáceres necesita modernizarse y estar más cerca de lo que demanda hoy en día la sociedad, sobre todo los más jóvenes, y ven en Jesús Pulido al hombre adecuado para capitanear el barco aprovechando los vientos de cambio que parece que llegan desde el Vaticano, muy lentamente, eso sí, como corresponde a una rocosa institución bimilenaria, siempre reacia a las innovaciones y en la que cualquier atisbo de pensamiento independiente se puede llegar a interpretar como una debilidad.

No cabe duda de que el inmenso poder que tenía no hace tanto la Iglesia Católica en España, que además ejercía sin titubeos, se ha ido diluyendo, pero no se debe menospreciar la influencia que conserva en muchos ámbitos. La Semana Santa y la devoción a la Virgen de la Montaña –tan importantes en esta ciudad–, y también los colegios religiosos, la labor social de instituciones como Cáritas o la conservación de buena parte de los monumentos de la parte antigua de Cáceres son asuntos en los que la gestión que se haga desde la diócesis importa y mucho. En una institución tan jerarquizada como la Iglesia es el obispo quien tiene la última palabra en estas y otras cuestiones que pueden llegar a afectar en algún momento a una buena parte de la ciudadanía cacereña, y la de todo el amplio territorio de la provincia sobre el que se extenderá el episcopado de Pulido.