El obispo y la ministra

Comenta Compartir

No deseo que se me acuse de ser «más papista que el Papa» y menos quiero llevarle la contraria a un obispo que además, se ... apellida Argüello, que bien pudiera ser pariente mío, pues Argüello era mi tatarabuela Florencia Argüello y Vargas, II condesa de Torre Fresno. Me gustaría, simplemente, quedarme con la expresión literaria real que Don Quijote utilizó «con la Iglesia hemos dado» en lugar del tópico literario derivado del mismo «con la iglesia hemos topado, amigo Sancho»; de esta manera mi alma se encuentra menos constreñida y me siento más libre al decirle al secretario de la Conferencia Episcopal que se equivoca y que la ministra Irene Montero tiene un extenso currículo en la materia para que ahora un buen cristiano como lo es su eminencia, trate de suavizar esas repugnantes palabras «los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana» ¿Qué interpretación tiene semejante aseveración en boca de una política de tal calaña que desde su despacho se pasa el día pergeñando socavar los principios cristianos en la materia, revistiéndolos de supuestos derechos, como es el de matar a los niños a través del aborto? No entiendo al obispo y por qué defiende tal personaje. ¿Hay detrás de tal cambalache algo que se nos escapa a los simples mortales? Entiendo que la ministra no es precisamente María Magdalena y creo que el obispo debería callarse, y no hacer declaraciones que pueden escandalizar, como creo que ha hecho, al menos, conmigo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora