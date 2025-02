La obediencia ciega

En EE UU y en Europa la mascarilla en el transporte público es facultativa, no es obligatoria. En cambio, en nuestro país es una obligación. Y la gente obedece. Siempre me ha llamado la atención la obediencia española, sobre todo cuando esa obediencia colisiona violentamente ... con la inteligencia natural de cualquier ser humano. Pues en España puedes ir a un concierto de rock con veinte mil personas saltando y divirtiéndose y escupiéndose los unos a los otros y allí no es obligatoria la mascarilla. En cambio, en un pacífico autobús urbano medio vacío sí es obligatoria.

Si legislas contra la inteligencia humana lo que acabas proponiendo es una tiranía, puede que una leve micro-tiranía, pero tiranía al fin y al cabo. En ninguna aerolínea del mundo civilizado es obligatoria la mascarilla, excepto en Iberia. Ya podrían obligarse ellos mismos a no perderte las maletas, como hicieron conmigo y con un montón de gente el pasado mes de agosto. Ponte la mascarilla mientras nosotros no ponemos tu maleta en el avión, ese es el gran mensaje de Iberia. Ponte la mascarilla en el AVE, mientras nosotros te metemos la mano en la cartera con precios abusivos, eso es Renfe.

Dice la ministra que manda en lo de las mascarillas que las quitarán cuando lo aconsejen los expertos. ¿Pero qué expertos? ¿Quiénes son los expertos? ¿Y los expertos de todos los países más avanzados que España que han dicho que no son necesarias, qué pasa con ellos, que son tontos? Lo que se busca es que sintamos el pesado aliento de la autoridad sobre nuestras mejillas. Volé este verano con American Airlines, sin mascarilla, claro. Volé también con Iberia, la que te pone mascarillas pero no te pone las maletas, y fue asfixiante. Todo esto me causa una severa desafección contra las autoridades españolas, pues me reclaman obediencia ciega.

Lo peor es esos españoles que se creen que obedeciendo lo que no tiene racionalidad alguna se convierten en ciudadanos responsables. Pues no. No hay ciudadano más irresponsable que el que delega su libertad por miedo o pereza a pensar por sí mismo.

Los peores países de la tierra están llenos de ciudadanos responsables que se tragan tiranías de todo tipo. Pobres rusos, pobres coreanos, pobres cubanos. Quiten ya las mascarillas en el transporte público, que parecemos el país más imbécil de Europa. Hagan como se hace en los países civilizados: recomienden el uso de la mascarilla, pero déjenlo a la responsabilidad personal de los ciudadanos. Porque apelar a la responsabilidad es democracia y obligar sin razones objetivas es tiranía.