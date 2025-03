Nunca u otra vez, 'that is the question'

Comenta Compartir

He sacado a colación libros como el de Tim Bouviere, 'Apaciguar a Hitler. Chamberlain, Churchill y el camino a la guerra' y otros que cité ... o me inspiraron, como los de Rees sobre Hitler o Stalin, 'A puerta cerrada. Historia oculta de la segunda guerra mundial' y 'El oscuro carisma de Hitler. Cómo y por qué arrastró a millones al abismo'. Hoy, el libro que cito es 'Nunca', de Ken Follet. Me enganchó como hace muchos años 'La chica del tambor', de Le Carré. Pero no me ha relajado como lo hizo 'La chica...' pues leerlo y ver cómo en el libro los pasos que guían las decisiones de chinos, coreanos, americanos, franceses, sudaneses o chadianos se pueden solapar con el calendario del conflicto rusoukraniano, al que no podemos minusvalorar porque la amenaza nuclear está tan presente como en la obra de Follet.

«...me impactó darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Ningún líder europeo de ninguno de los dos bandos tenía intención de que sucediera. Pero, uno por uno, los emperadores y primeros ministros tomaron decisiones –decisiones lógicas y moderadas– que nos acercaron un pasito más al conflicto más terrible que el mundo ha conocido. Llegué a creer que todo fue un trágico accidente. Y me pregunté: ¿podría volver a ocurrir? [...] Esa era la debilidad de los dictadores. Estaban tan acostumbrados a salirse con la suya que no esperaban que el mundo que existía más allá de sus dominios les negara nada. El general había comenzado algo que tal vez no sería capaz de controlar». Calvo Sotelo, un hombre feo, fuerte y formal, como el duque –lo cantaba Loquillo–, candidato a presidente del gobierno, proponía en su debate de investidura la integración de España en la OTAN. Enfrente, el PSOE con Felipe González a la cabeza. Lo que vino después y los caminos de Damasco de cada cual, está en las hemerotecas. En junio de 1982, el corresponsal de 'La Vanguardia' en Alemania nos informaba de la cumbre de la OTAN y de la 'Declaración de Bonn' y ¡Godó se lo publicaba!: «La ceremonia inaugural fue cerrada por Leopoldo Calvo Sotelo; en una alocución breve, clara y rebosante de una hidalga dignidad, declaró que España ingresa en la Alianza para la defensa de unos valores esenciales que son también los de España». Con Hassan frotándose las manos, Marlaska de tonto útil −«Patxi, dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre»− y Zapatero, el de la sentada, missing, Sánchez, el que quería fulminar Defensa, reitera el profundo compromiso de España con la unidad y fortaleza de la OTAN frente a Putin. Pero gobierna con Podemos y Bildu, sus amigos.

