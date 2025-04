Nunca salpica, ni luce, a gusto de todos

Qué alto nos gustaba decir 'hace falta que llueva' y cómo farfullamos ahora al salir del portal 'maldita lluvia, a ver cuándo para'. El agua ... ha fastidiado el puente y esta semana en las casas rurales va a faltar leña y va a sobrar barro. Me consta que muchos agricultores ven llover pesetas, como decían sus abuelos, pero también que comerciantes y hosteleros tiran estos días de otro dicho, el de 'calle mojada, caja vacía'.

Menos mal que el agua que cae del cielo es arbitraria, de las pocas cosas que nuestra especie no controla. Teniendo en cuenta que el recurso es finito, si el ser humano tuviera capacidad para decidir cuándo llueve y cuándo no, me parecen pocas dos guerras mundiales y doce también.

El problema viene cuando lo que sí deberíamos controlar se nos escapa de las manos. No hablo de pisar baldosas que te escupen a la rodilla o de balsas de agua por atasco de imbornales. Lo primero empieza a ser una broma tradicional pacense; lo segundo, parte del paisaje otoñal porque lo normal, como declaró una vez un concejal, es que haya hojas en la calzada porque que el viento las ha barrido desde las aceras, lo cual a él le parecía una estampa preciosa.

Hablábamos de cosas que se podían controlar y, al igual que la lluvia, en este saco van ahora las luces navideñas de la calle Menacho, que no se puede saber cuándo darán luz. La concejala pone de excusa «plazos administrativos», expresión mágica que sirve para todo. Ahora ha sido sacada del mismo cajón de sastre que en los últimos meses ha arrasado la obra del Palacio de Godoy, la gestión de Ifeba, las escuelas de música y, esta semana, las luces de navidad de la que fue la calle más comercial de Extremadura, donde parece que haya un conjuro para arruinarla más allá de sus baldosas movedizas.