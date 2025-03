Comenta Compartir

Según Mel Brooks, el mal gusto es decir la verdad antes de que deba ser dicha. Y quien dice la verdad dice el chiste. Lo ... que pasa es que estamos en un momento en que nunca es el momento. Ha muerto Gilbert Gottfried, que siempre se pone de ejemplo de lo inoportuno de una gracieta. «Humor es tragedia más tiempo», decía el tontaco de Alan Alda en 'Delitos y faltas'. Y en el mismo Nueva York Gottfried contó un chiste sobre el 11-S tres semanas después («Tengo que coger un vuelo a Los Ángeles esta misma tarde, pero estoy un poco preocupado porque me han dicho que hace escala en el Empire State»). Fueron los propios humoristas presentes los que saltaron: «Demasiado pronto». Hablaba Baudelaire de «ese aristocrático placer de ofender». Pero no se trata de eso. Se trata de hacer humor con todo. En la Navidad de 1944 circulaba en Berlín, puro escombro, un chiste: «Sé práctico: regala un ataúd». Si no podemos reírnos de la tragedia, ya me dirán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY