Ahora o nunca. A uno le queda esa impresión después de la sucesión de declaraciones de los presidentes de España y Portugal, y también del ... presidente de la Junta de Extremadura y de la nueva ministra de Transportes, cuando se refieren a las infraestructuras ferroviarias que afectan a nuestra región. Me explico. Hace una semana, en Mérida, Pedro Sánchez ponía una nueva fecha, verano del 2022, al ominoso calendario de la alta velocidad, ese que se lleva estirando como un chicle infinito desde que se apuntó 2010 como el año en el que tendríamos AVE. En el 2022, si se cumplen las previsiones, no tendremos AVE propiamente dicho, y tampoco lo tendremos hasta Madrid, que es de lo que hablábamos cuando empezamos a hablar de esto. En verano ni siquiera tendremos servicio electrificado, será más bien a final del próximo año. Pese a todo, eso sí, será un tren bastante mejor que el actual, pero que unirá Plasencia con Badajoz. O mucho me equivoco o tendrá un nivel de ocupación limitado, porque lo que de verdad da sentido a ese tipo de infraestructuras es que nos puedan comunicar con otros núcleos más alejados, es decir, los que dan la oportunidad de apreciar el confort y la reducción del tiempo de viaje. Para la movilidad interna son menos asequibles al bolsillo del ciudadano.

Así pues, hay que ser conscientes de que para llegar hasta la capital de España en alta velocidad, o como se quiera llamar, y para que quienes deseen venir a Extremadura lo hagan con rapidez y comodidad, habrá que esperar bastante más, hasta que se ejecute el tramo manchego. Esta es la situación real y actual, y lo que cabe pedir, como siempre, es que esos tramos que faltan se agilicen todo lo posible para no eternizarnos todavía más. En realidad, cuando empezamos a hablar de lo que hoy seguimos hablando, allá por los años noventa, la conexión completa era entre Madrid y Lisboa, y Extremadura se aprovecharía de esa ubicación estratégica que, por fin, nos dejaba en el medio y no en la periferia de las inversiones. Luego, los gobiernos portugueses empezaron a dudar e incluso a mostrar sus preferencias por llevar las infraestructuras ferroviarias más arriba, por Salamanca, igual que ya consiguieron que el Lusitania Express dejara de pasar por Cáceres en beneficio de Fuentes de Oñoro. La cumbre hispano-portuguesa celebrada el jueves en Trujillo se encontró con el revés de un Antonio Costa debilitado, pero incluso así, sus palabras, sin ser concretas, sí permiten albergar la esperanza de que Portugal vuelve a considerar a Extremadura importante de verdad para sus conexiones ferroviarias, que son vitales para el desarrollo industrial de la comunidad. Ahora mismo, que las mercancías puedan viajar hasta el puerto luso de Sines es casi más importante que las infraestructuras que puedan ejecutarse en territorio nacional. Y el hecho de que haya una buena sintonía entre los dos gobiernos ibéricos, el de Sánchez y el de Costa, que deberá afrontar en breve unas elecciones, siempre es buena ayuda para que los compromisos se ejecuten. Así que, todo indica que, como decía al comienzo, es ahora o nunca cuando de verdad se pueden cumplir las infraestructuras que marcarán el futuro de Extremadura. Se dan las condiciones de financiación y de acercamiento político, de Mérida con Madrid y entre Madrid y Lisboa; y hay obras comenzadas que son vitales para que Extremadura pueda atraer empresas que ya disponen de suelo industrial bien equipado en la plataforma logística de Badajoz, por ejemplo, pero que esperan tener también unas buenas conexiones para dar salida a sus mercancías. Portugal está cumpliendo con esa parte con sus actuaciones entre Elvas y Évora, y España alguna vez tendrá que finalizar lo empezado en suelo extremeño. Terminarlo bien, dicho sea de paso, con electrificación y doble vía. Más retrasos no solo sería indignante de cara a una opinión pública ya indignada desde hace mucho tiempo. Sería también una torpeza inadmisible y sin excusa posible, con consecuencias graves para el desarrollo de Extremadura, no cerrar bien las inversiones ferroviarias.

