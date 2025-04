El número uno de Badajoz Adelante

Esta semana hemos sabido que Badajoz Adelante calienta motores para las elecciones de 2023. Lo intentó en 2015 con poco éxito, pero se quedó a ... las puertas de un concejal con Antonio Manzano como candidato en 2019.

Los partidos locales nunca han tenido buena suerte. No la tuvo Badajoz Tuyo, que fue la formación que montó Nicasio Monterde cuando entregó su acta como concejal de Hacienda y abandonó el PP en 2007. Tampoco el ex de Ciudadanos Luis García Borruel logró nada en Juntos por Badajoz en 2019. Ambas fueron propuestas muy personalistas basadas en el candidato y sin continuidad en el tiempo. Una vez pasados los primeros comicios, con resultados decepcionantes, cayeron en la inactividad.

Badajoz Adelante, en cambio, quiere presentarse por tercera vez. Como ventaja tiene que su estructura cuenta con integrantes de las asociaciones Cívica y Amigos de Badajoz, ambas muy combativas y acostumbradas a tratar con las administraciones y quienes las gestionan. Quien más, quien menos están todos al día de lo que sucede en la ciudad. Carlos Díaz Donaire, que será ahora presidente de la agrupación, Rubén Galea o el propio Antonio Manzano son conocidos no solo entre los activistas de Badajoz sino por muchos ciudadanos. Eso siempre es un punto a favor de una lista electoral.

Su problema, un año vista del inicio de campaña, es que no tiene candidato. O que Antonio Manzano anda misterioso y aún no ha dicho nada. Puede que el palo de 2019, cuando fue concejal durante tres días hasta que el recuento le otorgó otro concejal al PSOE le dejara un regusto tan amargo que no quiera volver a intentarlo. O que en el partido quieran cambiar su cabeza de lista. «El candidato lo decidiremos entre todos», dijo el futuro presidente de BA, Carlos Díaz, en la entrevista que publicamos en HOY.es el martes.

Ahí puede haber una puerta para otras personas conocidas en la ciudad que no se ubiquen dentro del P ni del PSOE. O de otras que, teniendo partido, estén dudosas de que su formación vaya a sobrevivir otros doce meses. Porque tenemos un partido local sin candidato y un alcalde de Ciudadanos que se va a quedar sin partido.

La convocatoria de elecciones andaluzas ha provocado una desbandada de cargos de Cs hacia otras formaciones para concurrir el 19 de junio. El partido convocó de urgencia una reunión en Madrid para tratar de parar la sangría esta semana.

La desbandada de cargos en Cs ha empezado en Andalucía con la reciente convocatoria de elecciones para el 19-J

Lo que ocurra dentro de un mes y medio en Andalucía será determinante para el partido de Inés Arrimadas y de Ignacio Gragera en todo el país.

Si se le pregunta al alcalde, siempre responde que su partido es Cs y se presentará a los próximos comicios con su formación. Pero la realidad es tozuda y quizás, aún queriendo seguir perteneciendo a Cs, no pueda serlo porque el partido desaparezca. O porque sus expectativas de voto sean pésimas y opte por seguir a flote con otras siglas.

Sería ahí donde Badajoz Adelante e Ignacio Gragera pudieran hacer equipo. El alcalde tiene buen trato con las dos asociaciones, conexiones con La Cívica a través de algunos de sus colaboradores y transmite la sensación de estar a gusto en el cargo.

Está por ver qué ocurre con Cs el 19 de junio, si Antonio Manzano quiere volver a medirse en unas elecciones, si Badajoz Adelante logra reinscribirse en el registro de partidos tras tres años de baja y si Ignacio Gragera opta por encabezar una formación sin el abrigo de la ola nacional. Ojo, que BA logró 3.3326 votos en 2019, 426 menos que Vox. Se quedó muy cerca de haber tenido la llave que hoy aún sostiene el concejal no adscrito Alejandro Vélez. Entonces no pudo ser. Entre ellos hay quien cree que a la tercera va la vencida. Veremos.