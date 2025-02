Nuevos tiempos

Comenta Compartir

Camino tranquilamente ascendiendo por el hoyo 7 del Norbagolf, sintiendo bajo mis pies la suavidad de la hierba recién cortada y el olor que desprende, que se une al de las flores que bordean la calle. Oigo los cantos de los pájaros, pues voy jugando ... en solitario y nadie me distrae. Me comentaba un empleado del club, ecologista activo y colaborador en el Centro 'Los Hornos', que ha contado más de 200 especies entre los que viven aquí y los que van de paso. Estoy concentrado y escucho el repiqueteo del pájaro carpintero sobre los árboles. O sigo con la mirada las evoluciones de la pareja de rabilargos. En lo alto, planea un milano al que distingo por su peculiar cola. Y al frente, en lo alto, el Alcor de Juan de Robles, repleto de encinas y alcornoques. En el resto del campo no había árboles cuando se adaptó como campo de golf y ahora hay más de 2.000. El medio ambiente ha mejorado considerablemente y por donde pasaba un arroyo maloliente hoy bajan aguas depuradas que en algún momento se utilizan para regar el campo. Me contaba el diseñador Sr. Corsini, que sólo consumimos por evaporación el 10% del agua de riego. El resto, vuelve al reservorio que nos abastece.

Estoy contento porque me han prorrogado hasta los 80 años en el cargo de Secretario. Lo he aceptado porque no me cuesta ningún trabajo escribir, redactar las actas. Y porque el grupo humano que dirige el club es extraordinario y uno tras otro se van resolviendo los problemas eficazmente. Hoy tenemos uno de los mejores campos de España y vienen jugadores, no sólo de toda Extremadura, sino de puntos más lejanos (de Bilbao vienen todos los años). El turismo de golf genera muchos beneficios colaterales. Y por ello, deberían prestarle mayor atención las instituciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY