Los nuevos herejes

Los nuevos nazis y las nuevas monjas son harto curiosos. Me refiero a esos que creen que J.K. Rowling desea la muerte a unas ... personas (a los trans, sostienen algunos muy indignados y muy seguros en los periódicos). Me refiero a los que boicotean a Juana Gallego en su Máster en Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona por considerarla hostil a lo trans. La hostilidad ya saben que es cualquier crítica. No sé, a la futura ley, por razonable que sea (la crítica, no la ley). Le han explicado que la libertad de expresión que le permite pronunciarse «contra los derechos humanos de las personas trans en el aula también contempla que tus alumnos te boicoteen». Me refiero a que en la Universidad de Baleares cancelen la presentación de 'Nadie nace en un cuerpo equivocado', de José Errasti, porque no pueden garantizar la seguridad ante las amenazas de ciertos grupos. Nunca imaginé convertirme en hereje de una nueva religión.

