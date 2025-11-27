HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Editorial

Nuevo revés a los Presupuestos

Pedro Sánchez se someterá esta mañana a un nuevo test parlamentario que medirá el apoyo de sus socios en el Congreso

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Congreso de los Diputados debatirá esta mañana la senda de estabilidad presupuestaria, comúnmente conocida como «techo de gasto». Su relevancia estriba en que, con ... el objetivo de disciplinar el gasto público, fija la cuantía máxima de gasto no financiero de las administraciones públicas, a la vista de la previsión de crecimiento de la economía española en el medio plazo. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo el pasado martes y lo remitió al Congreso para su validación en el último punto de la sesión plenaria de esta semana. Como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo eleva el techo de gasto en un 8,5 % respecto de 2025, 16.600 millones de euros más que en 2025, y dispone una reducción progresiva de la deuda pública hasta 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  7. 7 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  8. 8 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  10. 10

    Más de 4.500 familias extremeñas siguen esperando las ayudas para mejorar sus viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Nuevo revés a los Presupuestos

Nuevo revés a los Presupuestos