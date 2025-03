El nuevo puente de Badajoz

Comenta Compartir

Próxima a realizarse la inauguración del nuevo puente sobre el río Guadiana a su paso por Badajoz capital y ponerle un nombre por el que ... sea identificado, no sólo por la ciudadanía en general, sino también en los mapas cartográficos y digitales, creo que el nombre más idóneo para el puente es el de Bárbara de Braganza y no el de 25 de Abril. El de Bárbara de Braganza tiene connotaciones históricas, mientras que el de 25 de abril tiene connotaciones no solo históricas, sino políticas e ideológicas, y ello lo estamos viendo con las opiniones vertidas en HOY por determinados ciudadanos y políticos a los que les conviene esa denominación y decisión fundamentalmente política. También obviamente, se le podría poner cualquier otro nombre como el de Iberia o Hispania para realizar un acercamiento a Portugal y empatizar con ella (lo cual ya se realiza con el nombre de Bárbara de Braganza), pero esto no es necesario, ya que el citado puente está en territorio español y hay otro puente en Lisboa denominado 25 de Abril y que podría conducir a confusión en los mapas cartográficos y en la ciudadanía.

Cartas a la directora