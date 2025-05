Nuevo plan para Aldea Moret

Comenta Compartir

Otro plan de recuperación para Aldea Moret. Que los alcaldes y alcaldesas de nuestra ciudad bimilenaria tengan en esta zona un continuo reclamo publicitario no ... es justo. Con tanto plan de recuperación, debería tener hasta playa, y que en Fotodenuncia Cáceres, la queja del día versara sobre el chiringuito de los espetos. Estamos orgullosos de que a Cáceres puedan venir hasta las telenovelas turcas a grabar y a quitarle el sitio a los de 'Juego de Tronos', así que pidamos una playa en Aldea Moret que permita el rodaje de un nuevo remake de 'Los vigilantes de la playa'. Ya puestos con el cine, Aldea Moret es moda y luce un hermoso graffiti con el lema 'Cada día para todos sale el sol' en una de las fachadas anexas a la plaza 1º de Mayo, utilizado recientemente como localización para el rodaje de la serie 'Sequía' de TVE. Sí, no se piensen ustedes que sólo tenemos el plató de la Ciudad Monumental, porque en el sur de la ciudad, en el Garaje 2.0, es donde se creó un fabuloso plató interior... ¿Qué fue de él, por cierto...? Aquello tenía algo que ver con el relanzamiento, uno más, de Aldea Moret. Espero que el plan actual no se quede en trabajo a medio hacer.

Aldea Moret puede albergar lo que se le antoje, que para eso trajo la modernidad a nuestra ciudad a finales del siglo XIX con las minas de fosfatos, las canalizaciones de agua y el ferrocarril, aunque este último creó también su estigma separándola de la ciudad a la que tanto le dio. Pero sepan que cuando tengamos la nueva estación del AVE que está a punto de rematarse, que quede claro, quedará ubicada en el área de Aldea Moret, porque Aldea Moret es muy cacereña... y 'mucho cacereña'.

