Nuevo PP: negar y renegar

En Madrid, para no resolver, niegan un informe de Cáritas sobre pobreza alegando «¿dónde estarán los pobres?; no los vemos». En Andalucía niegan –como Feijóo– ... la violencia machista sosteniendo que «violencia intrafamiliar es más representativo que de género», obviando que el 89% de las víctimas son mujeres. Desdibujan a los cobardes que con su fuerza matan, violan o maltratan y soslayan que, con criterios objetivos, la justicia debe proteger a la víctima siendo imparcial, no neutral. Y su líder Feijóo, para alabar a Ayuso reniega de décadas de lucha obrera al distinguir entre «gente que 'pide' la baja o gente que cuando está de baja sigue trabajando», obviando que la baja es emitida por un médico de la sanidad pública, jamás por el trabajador. Además, ¿qué pretende implantar? ¿que los enfermos ignoren consejos médicos? ¿acaso el neoliberalismo no ha ocupado suficientes parcelas? El PP, negando la realidad, sigue atrapado en la telaraña que le ha tejido Vox.

